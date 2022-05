Putinu vojno ne ide za rukom niti "plan B" u Ukrajini odnosno sporije osvajanje države s istoka i juga, nakon što je početni blitkzkrieg i napad i sa sjevera na početku invazije potpuno propao, a ruska vojska se morala ubrzo povući sa svojih položaja oko Kijeva.

Posljednje spekulacije stranih medija i obavještajaca proteklih dana navode kako bi se možda mogle "aktivirati" i ruske i proruske vojne snage u odmetnutoj moldavskoj regiji Transnistriji koje bi Ukrajinu napale s jugozapada, dok se danas pojavila i nova informacija da Vladimir Putin neće, kao što je ranije bilo najavljivano, za Dan pobjede 9. svibnja proglasiti pobjedu u Ukrajini već bi mogao tek službeno proglasiti početak rata kako bi mogao provesti širu mobilizaciju i popuniti redove poprilično načete ruske vojske.

'Sada definitivno znamo strategiju Zapada…'

S druge strane, u Europskoj uniji se pripremaju nove sankcije Rusiji koje će ju dodatno ekonomski oslabiti.

"Sada se definitivno zna i koja je strategija Zapada u ovom sukobu. Nije to promjena režima u Moskvi, niti samo pružanje pomoći Ukrajini, nego je cilj da se Putin što je više moguće iscrpi vojno, ekonomski i politički i da Rusija u budućnosti više ne može izvesti nešto kao ovo što rade u Ukrajini", kazao je u razgovoru za Net.hr vojni analitičar i stručnjak za sigurnosnu politiku s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić.

'Cilj sankcija nije zaustaviti, nego Putinu užasno podići cijenu rata'

No, sankcije zasad nisu zaustavile rat u Ukrajini niti natjerale Putina da se povuče, a Barić tvrdi kako to niti nije njihov cilj.

"Sankcije neće prekinuti rat. Ali to niti nije njihov cilj. Njihov cilj je Putinu užasno podići cijenu rata. Da, njegova ministrica financija je jako dobra i uspjela je čak i podići vrijednost rublje, ali sve je to privremeno. Cilj se na odsijecanje financiranja sa zapada, ali i pristupa zapadnoj tehnologiji. Ruski energetski sektor će za godinu dana imati velike probleme ako se povuku neke američke tvrtke, a zapravo se povlače, koje se bave dubinskim bušenjem nafte. Jer, stari naftni izvori koji se eksploatiraju od 80-ih ili 90-ih godina u Sibiru su već dosta iscrpljeni. Imaju velika ležišta na velikim dubinama, ali Rusija nema ni tehnologije da je izvuče jer su oni to outsourceali strane kompanije i bit će u sve težem stanju kako bude prolazilo vrijeme", kazao je Barić i navodi kako bi se i ukidanje zapadne tehnologije moglo ubrzo preliti i na moć ruske vojske.

"Upitno je može li Rusija pokrenuti proizvodnju da nadoknadi gubitke koje ima u Ukrajini u vojnoj tehnici. Jer su joj doslovno odsječene elektronske komponente. Sada kada su počeli pregledavati neeksplodirane krstareće projektile da je tamo gomila zapadne elektronike koju Rusija ne može nadoknaditi jer i Kina ovisi o uvozu visoke tehnologije sa zapada", rekao nam je Barić te dodaje kako će Rusija preživjeti jer imaju dovoljno hrane i energije, ali da je pitanje koja će biti cijena avanture u Ukrajini. Rusko stanovništvo još uvijek podržava taj rat je, kako navodi Barić, preko medija im se predstavlja kao da je Zapad napao Rusiju preko Ukrajine pa su oni morali napasti da bi to spriječili.

'Putinu neće pomoći ni mobilizacija'

Posljednji dana spekulira se da će Putin na Dan pobjede 9. svibnja i službeno proglasiti rat u Ukrajini, čime bi "specijalna vojna operacija" s ciljem "denacifikacije" Ukrajine otišla u povijest, te si time otvoriti prostor za širu mobilizaciju i popunjavanje vojske. No, Barić smatra da mu niti taj potez ne bi previše vojno pomogao u trenutnoj situaciji na bojištu.

"To je jedna od spekulacija koja se pojavila zadnjih nekoliko dana. Formalno bi bilo opravdanje za proglašenje mobilizacije, ali zapravo na terenu neće ništa promijeniti jer je to već sada rat. Ruske snage rade već dva tjedna i nisu probili ukrajinske pozicije", objašnjava hrvatski stručnjak.

Ruska vojska ne napreduje

"Iako su Rusi zauzeli određena manja mjesta između Izjuma, Severodonetska i Popasne, to je napredovanje od samo 5 do 10 kilometara i ukrajinske snage su se uspjele oduprijeti. Iako sada šalju neke snage na jug i dalje ih nemaju dovoljno za ofenzivu prema Mikolaivu ili prema Zaporožju", kaže Barić i ističe da sve i ako Putin proglasi rat, proći će vrijeme dok se zaista i mobiliziraju te za rat pripreme ti novi vojnici, a na terenu će doći do operativne pauze koju će Ukrajinci sigurno iskoristiti za jačanje vojske i pripremu novih bitaka.

"Ako su istinite britanske obavještajne procjene da više od četvrtine snaga borbeno nije sposobno i da su počeli spajati razbijene postrojbe, čime baš i neće dobiti neku efikasnost, znači da je Rusija ponovno dosegla kulminacijsku točku, a ništa nije uradila u ova dva tjedna za uništavanje te izbočine u Donbasu i uništavanju ukrajinskih snaga tamo i da će uskoro morati napraviti operativnu pauzu", objašnjava Barić.

Rat u Moldaviji je malo vjerojatan

Stručnjak smatra da je malo vjerojatno da će se Putin sada odlučiti na rat u Moldaviji odakle bi se i u Ukrajini mogao otvoriti novi front na jugozapadu države. "Priča o Moldaviji je više propagandna. Tamo je samo 1500 ruskih snaga koji uglavnom čuvaju skladišta i u ulozi su 'mirovnih snaga' koje razdvajaju Transnistriju od Moldavije. Ima i ta Transnistrijska vojska, ali oni nisu baš nešto voljni da se uključe u ovaj sukob. Dok Rusi u Ukrajini ne zauzmu Mikolaiv i ne izoliraju Odesu, ne vidim na koji način bi se moglo išta u Moldaviji uraditi. A to u ovom trenutnu baš nije moguće", kazao je Barić te naveo koji bi mogao biti ključan problem što Putin u Ukrajini još uvijek nije ostvario niti jedan problem.

"Svi su doslovno zapanjeni nesposobnošću ruske vojske. Stručnjaci navode kako je očajnički problem u ruskoj vojsci korupcija. Pitanje je koliko novca je iskorišteno za stvarnu modernizaciju, a koliko je tih prelijevano na druge strane", kazao je Barić.

Prema svemu rečenom, čini se da Putin u ovom trenutku gubi na ukrajinskom frontu, ili barem ne ostvaruje napredak brzinom kojom bi htio, dok Rusiju izolacija i sankcije iscrpljuju financijski i ekonomski. "Za Ukrajinu će i dalje biti gadno, ali kako stvari budu prolazile to će Rusima biti sve teže i teže", zaključuje Barić.