Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović boravi u Borovu i Vukovaru. Sudjelovao je na obilježavanju Dana grada Vukovara, a nakon toga dao je izjavu za medije.

"Rekli su da sam zajedno s nekim odvjetnikom izmanuplirao Gotovinu, Čermaka i još neke generale kao udbaške idiote, a onda su jučer izjavili da sam se zalagao protiv širenja NATO-a još prije napada Rusije na Ukrajinu. Naravno da jesam, ali širenja na Ukrajinu i Moldaviju, Gruziju. Ali tada nitko nije spominjao Švedsku i Finsku. O čemu moramo razgovarati. Takvu laž može plasirati samo udbaška osovina. Takvu laž mogu plasirati samo udbašenković, njonjo od HDZ-a koji se javio neki dan", rekao je Milanović, piše N1.

Banožić je, podsjetimo, prije koji dan dao naslutiti mogućnost smanjenja Milanovićevih ovlasti vezano uz Zakon o obrani. Upitan o tome, Milanović je rekao da ne želi o tome i samo poručio da je Banožić "jedan smiješan čovjek, komplicirana je to materija", kazao je Milanović. "Njemu treba uzeti ono što ima, on je sitni kriminalac… Na sve ga potiče udbašenković", dodao je. Govoreći o Jandrokoviću, rekao je da ga je "majka molila da zbog mira u obitelji ga pusti na miru".

'Nemam veze s Rusijom'

"Ja sam na hrvatskoj strani, tretiraju nas kao budale, huljski to podupire Plenković", kazao je i dodao: "Plenković i ja nismo ista dimenzija, a pritom ne mislim da sam ja viša ili niža. Ja s Rusijom nemam veze. Oni igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo kliku na vlasti", kazao je dodavši da se ne boji ni Rusije, niti Ukrajine. "Na samitu NATO-a uložit ću veto, ovisno o tome gdje će biti pozivnica", kazao je Milanović. "Kao đavao grešnu dušu progonit ću svakog zastupnika koji bude bio za.

Mi imamo jednu stranu koja je izdajnička, ljudi s privatnim motivima plus što me mrze. To će morati objasniti javnosti. To će biti pritisak na Hrvatsku, ovi su kupljeni", kazao je Milanović. "Imamo izdajničku vladu, izdaju Hrvate u BiH, a taj narod tamo traži jako malo, samo osnove, državu gdje se poštuju nacionalna prava", rekao je Milanović.

"U BiH se očekuje da se ignorira činjenica da postoje Hrvati, Srbi i Bošnjaci pa da Bošnjaci mogu preglasati Hrvate. Za ovo smo se pripremali, potpit ćemo ih intelektualno, mene neće slomiti. Igraju na izdajničku vladu. Ja ne želim biti simpatičan u Bruxellesu, nije me briga, to su tamo totalni bezveznjaci", rekao je Milanović. "Pogledajte koliko je puta diplomacija bila suzdržana ili su uložili veto kad su bili napadi na Orbana. Ja se ne slažem s Orbanom, ali to je iživljavanje. Tu sam principijelno na strani Orbana, ne politički. A ove naše šmizle su svaki put bile na strani Orbana, bili su suzdržani, a sad rade protiv Hrvata", rekao je Milanović.

"Sad će mene sitni kukolj nazivati šovinistom i ekstremistom. Hrvati znaju tko sam ja. Ja se ne natječem za poziciju u Bruxellesu, mogao sam to 2014. Imao sam ponudu na stolu, nisam to napravio, bilo mi je neugodno otići na plaću od 20.000 eura", kazao je.

'Za Dom spremni je štetan za Hrvatsku'

Kazao je da je pozdrav Za dom spremni štetan za Hrvatsku. "Ali onda ću reći i u Borovu da četnički spomenik mora zaroniti u rijeku. Ali to izdajnička vlada neće napraviti", rekao je Milanović govoreći o stanju u Vukovaru.

"Ovi dani su jako važni. Od svog stava neću odustati. Moja dužnost je da se borim mirnim diplomatskim sredstvima za naša vitalna prava", rekao je predsjednik.

"Ja sam, kao što je rekao udbašenković, Komšićev jaran", dodao je.