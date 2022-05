Vladimir Putin mogao bi biti ubijen u državnom udaru zbog katastrofalne invazije na Ukrajinu jer, pored toga što je ruski predsjednik, "nema budućnosti", upozorio je bivši američki general, piše The Sun. Visoko pozicionirane osobe u ruskoj vojsci i sigurnosnim službama sve su više frustrirane s načinom kako slabi i bolesni tiranin vodi smrtonosni rat. No, general Jack Keane rekao je da će Putin "učiniti sve" da ostane na vlasti jer zna da bi alternativa bila njegova "smrt".

Bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera američke vojske rekao je za Fox News: "On nastoji učiniti sve da bi ostao na vlasti. To je njegova motivacija. On će učiniti sve da ostane na vlasti. “Alternativa bi, on to dobro zna, s nasljednikom koji se ne slaže s njim, mogla značiti njegov kraj – njegovu smrt. On se bori da ostane na vlasti i odlučan je, mislim, da i dalje ostvari svoje ciljeve iako je njegov fokus na jugu Ukrajine", dodao je.

Tvrdi da ruski predsjednik i dalje želi preuzeti Ukrajinu i srušiti režim. "Ja Putina shvaćam ozbiljno. Mislim da su ga mnogi od nas odbacivali niz godina, ali on se sprema vraćanju Ruskom Carstvu. Mislim da će sve dok je na vlasti to nastojati. On nema budućnosti osim što je predsjednik Rusije. To je činjenica."

Stižu prigovori Putinu

Vjeruje se da generali ruske vojske žele biti pušteni s uzice kako bi potpuno napali Ukrajinu, pa čak i krenuli u rat s NATO-om nakon što su optužili Zapad da vodi proxy rat protiv Moskve putem Kijeva.

Moćni ruski "siloviki" - ili sigurnosni blok - navodno su okrivili Putina za "ozbiljnu pogrešku" nakon povlačenja iz glavnog grada Kijeva i koncentriranja na preuzimanje kontrole nad Donbasom na istoku. Rusija je očekivala da bi mogla pregaziti Ukrajinu bez velike borbe, ali u stvarnosti su se suočili s hrabrim otporom.

Prošlog mjeseca ukrajinske trupe potisnule su ruske snage iz Kijeva i uspjele ponovno zauzeti gradove i obrambene položaje do 21 milju istočno od glavnog grada u velikoj pobjedi. Kremlj je izjavio da je prva faza njegove kampanje za "denacizaciju i demilitarizaciju" Ukrajine bila uspješna unatoč povlačenju ruskih trupa i da će sada svoje napore usmjeriti na otcijepljenu pokrajinu Donjeck.

Sprema se za državni udar

Sve veća frustracija šefova ruske vojske i obavještajnih službi također dolazi u trenutku dok se šire glasine o Putinovom fizičkom zdravlju. Nova obavještajna analiza pokazala je da bi Putin mogao biti svrgnut u državom udaru u organiziji njegovih drugova u roku od dvije godine.

Ruski stručnjak za sigurnost Andrej Soldatov rekao je za Centar za analizu europske politike: "Je li to važno? Jako je važno. Ovo je prvi put da se silovici distanciraju od predsjednika. Što otvara razne mogućnosti."

Putin se već priprema za mogući vojni udar nakon što je očistio 150 špijuna zbog invazije na Ukrajinu. Pokrenuo je "staljinističku" čistku svojih obavještajnih službi, a poslao je i šefa špijuna Sergeja Beseda u zatvor.

No, FSB na čelu sa Sergejem Nariškinom navodno i dalje zagovara tvrdolinijašku vojnu akciju u Ukrajini unatoč zatvaranju svog glavnog šefa. A Aleksandar Arutjunov, veteran ruskog Spetsnaza, podijelio je video u provojnim skupinama moleći Putina da eskalira rat.

Bivši zapovjednik vojne obavještajne službe rekao je: “Udarite ih posvuda, potpuno uništite sve njihove aerodrome. Pretvorite ih u Mjesečeve kratere tako da ni jedan avion s Bayraktarom [vojnim dronom] ne može poletjeti. Moramo uništiti sve njihove željezničke pruge toliko velikim projektilima da ih popravljaju godinama… Ako ja to razumijem, zašto to ne shvate vaši vrhunski momci? Ne razumijem to."

