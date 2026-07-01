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GORJELO SKLADIŠTE LIJESOVA /

Bizaran požar u Bavarskoj: Ozlijeđena četiri vatrogasca, a evo i kolika je novčana šteta

Bizaran požar u Bavarskoj: Ozlijeđena četiri vatrogasca, a evo i kolika je novčana šteta
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Istraga je u tijeku, a prema prvim informacijama iznos štete iznosi oko milijun eura

1.7.2026.
12:28
Jaga Komazec
Profimedia/Ilustracija
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U njemačkom gradu Lichtenfelsu u Bavarskoj u noći na srijedu izbio je požar u skladištu u kojem su se nalazili lijesovi.

Vatra je planula tijekom noći, a uzrok zasad nije poznat. Plamen se brzo proširio dijelom hale, zbog čega su na teren izašle vatrogasne ekipe kako bi spriječile širenje požara.

Tijekom intervencije lakše su ozlijeđena četiri vatrogasca. Jedan je zadobio opekline nakon kontakta s vrućim metalnim dijelom, dok su još trojica zatražila liječničku pomoć zbog problema s cirkulacijom tijekom zahtjevnog gašenja.

Zbog okolnosti na terenu vatrogasci su odlučili pustiti da dio požara kontrolirano izgori. Kako prenosi Fenix, takva odluka donesena je kako bi se smanjio rizik za hitne službe i omogućilo sigurnije postupanje.

Istraga je u tijeku, a prema prvim informacijama iznos štete iznosi oko milijun eura.

PožarBavarskaNjemačkaOzlijeđeni Vatrogasci
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