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TEŠKA NOĆ /

Dva kanadera pomažu u gašenju na Čiovu, vatrogasci su uspjeli obraniti kuće

Dva kanadera pomažu u gašenju na Čiovu, vatrogasci su uspjeli obraniti kuće
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Požar je pod kontrolom vatrogasaca koji natapaju rubne dijelove požarišta

1.7.2026.
8:49
Dunja Stanković
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Dva kanadera poletjela su u srijedu ujutro na požarište u Žednom i Okrugu na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije u kasnim popodnevnim satima i kojeg gasi oko 150 vatrogasaca s 38 vozila sa šireg operativnog područja, doznaje se od vatrogasaca.

U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split kažu kako su na terenu vatrogasci sa šireg splitskog, omiškog, trogirskog i kaštelanskog operativnog područja koji su tijekom večeri uspjeli obraniti kuće jer im se vatra potpomognuta snažnim nevremenom opasno približila. Požar je pod kontrolom vatrogasaca koji natapaju rubne dijelove požarišta.

Gromovi pokrenuli buktinju

Još se uvijek ne zna kolika je opožarena površina trave, niskog raslinja i borove šume koja je gorjela, dok se za uzrok požara sumnja da su ga izazvali gromovi koji su u srijedu navečer s jakim vjetrom, kišom i tučom pogodili cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

Zbog toga su vatrogasci imali pune ruke posla gaseći požare na sve strane: na području Trilja, konkretno Strizirepa gdje je izgorjelo 4,5 hektara trave i niskog raslinja, na Pelegrinu u Stomorskoj na Šolti gorjela je borova šuma, u Vinišću kod Trogira šuma, baš kao i u Žeževici, na Drveniku Velikom, Tugarama, Srinjinama, Postirama, Pučišćima i Bolu na Braču. 

U Sinju su uglavnom uklanjali srušena stabla sa prometnica baš kao i u Splitu.

PožarčiovoVatraVatrogasciKanader
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