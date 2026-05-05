Bande regrutiraju djecu: U obračunima 'neiskusnih' mafijaša ubijeno 23 nevinih civila

Dvadeset troje nevinih prolaznika je ubijeno, a 30 ranjeno u mafijaškim obračunima u Švedskoj u posljednje tri godine. Pokazuju to policijske statistike objavljene u ponedjeljak u kontekstu isticanja borbe protiv obuzdavanja nasilnog kriminala.

Švedska se već više od desetljeća bori za suzbijanje nasilja bandi koje je prvenstveno povezano s obračunima i borbom za kontrolu tržišta droge, piše Euronews.

Prema policijskoj statistici, među nevinim žrtvama su ljudi pogođeni zalutalim mecima, slučajevi pogrešnog identiteta napadača i rodbina članova bande.

Neiskusni tinejdžeri

Alexander Wallenius, koordinator operacija u odjelu za nacionalne operacije švedske policije, rekao je za novinsku agenciju TT da je jedan od razloga za broj ozlijeđenih prolaznika taj što su mnogi od napadača bili mladi.

"Imamo posla s vrlo mladim počiniteljima koji u mnogim slučajevima nemaju prethodnog iskustva s nasilnim zločinima, što znači veći rizik da će biti pogođene treće strane ili pogrešna meta", rekao je Wallenius.

Švedske bande često koriste društvene mreže i šifrirane aplikacije za regrutiranje tinejdžera koji su plaćeni za izvršenje zločina.

Regruti su često mlađi od 15 godina, što znači da se ne mogu kazneno goniti - to je švedska dob za kaznenu odgovornost - te spadaju pod odgovornost socijalnih službi. To ih čini "vrijednom imovinom" za bande.

Snižavanje dobe granice

Manjinska desničarska vlada, koju podupiru krajnje desničarski Švedski demokrati, gura prijedloge za suzbijanje kriminala i imigracije uoči općih izbora 13. rujna.

Prošlog tjedna priopćeno je da vlada planira uvesti zakon kojim se od platformi društvenih medija poput TikToka i Snapchata zahtijeva da u roku od sat vremena uklone "oglase za ubojstvo" bandi ili će se suočiti s visokim kaznama.

Vlada je prethodno najavila planove za snižavanje dobne granice kaznene odgovornosti s 15 na 13 godina za kaznena djela kažnjiva s najmanje četiri godine zatvora.

