Optužen da je zadavio trudnu suprugu: Prerezao nanogicu i pobjegao u naše susjedstvo

Muškarac iz Teksasa Lee Mongerson Gilly (39), optužen za ubojstvo svoje trudne supruge i nerođenog djeteta iz 2024., navodno je prerezao monitor za praćenje na gležnju i pobjegao u Italiju. Gilley se u utorak trebao pojaviti na sudu, no u međuvremenu je odletio u Kanadu, a onda u Italiju gdje je od vlasti zatražio azil jer se boji smrtne kazne i jer je, kako tvrdi, "nepravedno procesuiran", prenosi Fox News.

"Zabrinut sam da će tužitelji kao dokaz o krivnji uzeti činjenicu da je pobjegao, ali mislim da se on samo boji", kazao je odvjetnik obrane Dick DeGuerin.

Suđenje je trebalo početi kasnije ovoga mjeseca, a Gilley je navodno u pritvoru talijanskih vlasti. Vlasti rade na njegovom izručenju SAD-u.

Prije nego što se može vratiti u Teksas, država mora potvrditi Italiji da ne ispunjava uvjet za smrtnu kaznu, pojasnio je DeGuerin. Međutim, tužiteljstvo u njegovom slučaju to ni ne traži.

Lagao da se predozirala

Tridesetdevetogodišnjak je optužen da je u listopadu 2024. godine ubio svoju suprugu Christu koja je bila devet mjeseci trudna "vršeći pritisak na njezin vrat i gornji dio leđa", stoji u dokumentima koje je dobio People.

Policajci su stigli u njihovu kuću nakon dojave o navodnom samoubojstvu. Žena je prevezena u bolnicu gdje je proglašena mrtvom, no liječnici su na tijelu pronašli modrice i očite ozljede na licu.

Osumnjičenik je prvo tvrdio da se Christa predozirala i da ju je pokušao reanimirati, no medicinski vještak kasnije je pronašao znakove davljenja i potvrdio da je ubijena.

Uhićen je nekoliko dana kasnije i priznao da su se svađali prije njezine smrti.

Mediji su ranije pisali da je sudac zabranio kontakt Gilleyju s njegovo dvoje djece, koja su navodno bila kod kuće u vrijeme majčine smrti.

Sumnja se da je 2025., kada je pušten na slobodu uz jamčevinu od milijun dolara, sa ženom s kojom je ranije imao afera planirao pobjeći u Meksiko i druge zemlje. Navodno je razradio detaljan plan za uklanjanje GPS monitora i sklapanje lažnog braka kako bi dobio novi identitet, objavili su tužitelji.

