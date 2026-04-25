Američke baze oštećene više nego što se znalo: Procurili detalji o silovitom iranskom napadu

Teheran je nanio veću štetu "širokog opsega" bazama i opremi Sjedinjenih Država na Bliskom istoku od početka američkih i izraelskih udara na Iran 28. veljače nego što je to ranije javno predstavljeno, prenosi u subotu NBC News, pozivajući se na izvore.

Izvori navode da je šteta od iranskih udara na američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka "daleko gora nego što je javno objavljeno i očekuje se da će sanacija koštati milijarde dolara".

Iran je pogodio desetine meta, uključujući skladišta, zapovjedni stožer, hangare za zrakoplove, infrastrukturu za satelitsku komunikaciju, piste, vrhunske radarske sustave i desetine aviona, navodi američki TV kanal.

Iran koristio i borbene avione F-5

Iran je, prema riječima dobro obaviještenog izvora, koristio rakete, dronove, pa čak i borbene avione F-5 da bi ciljao američke baze u regiji, usprkos prethodnim tvrdnjama američkih vlasti da iransko ratno zrakoplovstvo nije koristilo borbene avione protiv američkih ciljeva.

Pentagon nije detaljno opisao obim štete na američkim vojnim bazama, a Središnje zapovjedništvo SAD-a odbija dati procjenu šteta, prenosi NBC.

Neki republikanski članovi Kongresa privatno su izrazili nezadovoljstvo visokim dužnosnicima Pentagona zbog odbijanja da pruže informacije o razmjerima štete.

