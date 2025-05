POGLEDAJTE SKEČ / Šprajc priznao: 'Od svega toga raste pritisak na tlak, pa da ga izmjerimo'

E tako je, to je ono što je Andrej Plenković svojedobno obećao - stabilnost i sigurnost a ne ovaj demokratski cirkus gdje ne znaš tko će pobijediti, tko će koga prijaviti tko će s kim koalirati i što će na kraju biti. Nego lijepo, jedan čovjek, jedan glas, jedan kandidat. To je recimo ono što je bilo potrebno Draganu Primorcu za pobjedu na predsjedničkim izborima. Da nema niti jednog protukandidata. Doduše Davor Bernardić popušio bi i na takvim izborima, ali bar bi bilo neizvjesno, do posljednjeg njegovog glasa. Istina, takav izborni sustav nekad se zvao jednoumlje ali kad vidiš ovo bezumlje onda ni jednoumlje nije tako loše. Umjesto Tito- Partija, klicat će se Plenki - Partija i ok., nije da to nismo već uvježbali. Treba samo izdržati još 37 godina i bit će sve kao prije 35 godina. Doduše nekad nije bilo 555 općina i gradova nego samo - 102. Da, da u vrijeme dok je Hrvatska imala milijun stanovnika više imali smo 453 općine manje. Da budemo još jasniji Hrvatska ima jednako općina i gradova kao i Velika Britanija koja ima 13 puta više stanovnika. Pa ako je to put do Velike Hrvatske u redu, ali bojimo se da je to krivi put, pravi put do Velike Hrvatske vodi prema Zemunu i Banja Luci a ne prema općinama s 1000 stanovnika od kojih veliki dio ne može financirati ni održavanje vrtića a kamoli izgradnju cesta, vodovoda i kanalizacije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku drug i brat Andrej Plenković je samo u prva tri mjeseca ove godine u državnoj upravi i javnim službama zaposlio 14.000 ljudi. 14 tisuća ljudi je dakle uzeo s tržišta rada i zaposlio u svojoj službi. U samo tri mjeseca. Pa se onda čudimo kako u Hrvatskoj nedostaje radne snage. Ne da je ne nedostaje nego je ima viška, ali u državnoj upravi i javnim službama. I pri tome dakako drug Plenki kako se i sam hvali nije štedio na plaćama, jer izborna je godina, pa će država ove godine na plaće svojih službenika potrošiti čak 26 posto više novca nego lani, što bi dokrajčilo svaku privatnu firmu ali država je firma koja ne može propasti, možemo propasti samo mi u državi ali koga to briga. Pa smo s takvom kupovinom glasova na račun poreznih obveznika, jer nije riječ ni o čem drugom nego o kupovini glasova tj klasičnoj političkoj korupciji došli do toga da je u zadnjih dvadeset godina Hrvatska ostala bez 13 posto stanovnika ali je zauzvrat dobila 80 posto više činovnika. Ali kad se za 37 godina ponovno vratimo u jednopartijski sistem i dobri stari socijalizam, ako išta zadržimo od ovoga što smo u međuvremenu stekli, to će valjda jedino biti tih 555 općina i gradova. I dvadeset županija, da ne zaboravimo tu najveću i najskuplju beskorisnost državnog aparata. Samo daj bože da do tada u Hrvatskoj ostane bar 555 plus dvadeset stanovnika, tek toliko da se ima tko kandidirati. Da tolike kancelarije ne zuje prazne. A koliko te općinske i gradske kancelarije i stražnjice koje u njima sjede mogu biti zapanjujuće beskorisne pogledajte evo slučaj iz Kaštela. Desetine golemih staklenika u vlasništvu grada stoje prazni i napušteni. Nisu pod nikakvim teretom, ovrhom ili što već. Samo prazni i napušteni ali općina ne da nikome prići. Pa im je prišao Ludi mudre koji je to zabilježio na Tik Toku.

Uglavnom od svega toga raste pritisak na tlak, pa da ga izmjerimo. Pogledajte skeč