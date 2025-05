Treba li Hrvatskoj pobuna protiv turista? Profesor: 'Ćevapi od 20 eura? Cijene su otišle predaleko'

I u Hrvatskoj rastu cijene života, i u Hrvatskoj rastu cijene stanova, ali u Hrvatskoj se protiv turista još nitko nije pobunio. O toj je temi u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić govorio profesor s katedre za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Josip Mikulić.

Što kažete na ovu mjeru španjolske vlade koja jednim potezom skida 66 tisuća stanova s Airbnb-a?

"Definitivno jako radikalan potez. Očigledno je iritacija u stanovništvu već dosegla razine koja je za određene previsoka, neprihvatljiva i oni su tako dali signal da se žele boriti s tim problemom prekomjernog turizma u mnogim španjolskim destinacijama i tako potaknuti povećanje ponude za dugoročni najam", ističe Mikulić.

Postoje li neke stvari koje možemo naučiti od Španjolaca?

Primjerice, jedna od mjera koju su ondje uveli je propisana maksimalna cijena najma Španjolcima. "Kod nas je definitivno jako velik problem priuštivosti stanovanja i takva mjera je isto radikalna - takva direktna intervencija u tržište, ali definitivno treba tražiti mjere i načine kako opet povećati i ponudu stanova te tako vršiti pritisak na cijenu prema dolje", smatra Mikulić.

Dodaje: "Kod nas postoji jako velik nesklad između prosječnih mogućnosti prosječnog stanovnika i sve viših cijena stanovanja".

Bez obzira na nesklad između cijena stanova, hrane, pića i ponude u ugostiteljskim objektima, kod nas se, zapravo, nitko ne buni?

"Mi smo i dalje u nekom razdoblju prilagodbe na cijene koje su iskazane u eurima i imali smo taj val stvarne snažne inflacije koja je bila potaknuta pandemijom. Rekao bih da još ne postoji dovoljno veliko nezadovoljstvo među stanovništvom da bi se organizirao izlaz, ali imali smo bojkot trgovina. Dakle, neke se akcije poduzimaju, ali je pitanje koliko se uistinu može tu postići", napominje Mikulić.

Vidjeli smo da si lokalni stanovnici u Splitu ne mogu priuštiti najam stanova. Sele se na rubne dijelove grada, ali nema prave pobune?

"Da, ti gentrifikacijski procesi istiskivanja lokalnog stanovništva iz gradskih jezgri prema periferiji jedan su od najvećih društvenih troškova turističkog razvoja. Split je specifičan - veće je urbano središte u našem primorju gdje, po mom mišljenju, ne bi trebalo biti turističke aktivnosti u stambenim zonama. Dakle, trebalo bi razgraničiti onaj prostor i stambeni fond koji je namijenjen za stanovanje od onog koji je namijenjen turistima", tvrdi Mikulić.

Mikulić spominje i distributivne inovacije koje su došle sa sharing platformama koje su vrlo zastupljene u Hrvatskoj. "Otvorila se mogućnost da svatko tko ima nekakvu stambenu jedinicu - to stavi na tržište. Tržište nekretnina je otišlo potpuno van kontrole. Inicijalna ideja sharing ekonomije je bila ta da ako imate slobodan krevet ili ako ste na putu, da iznajmite", kaže Mikulić.

"To se na kraju pretvorilo u online turističku agenciju da gdje ljudi sada ciljano kupuju nekretnine da bi preko platforme, a zbog i dalje vrlo niskog poreznog opterećenja, mogli ostvariti svoje financijske ciljeve", ističe Mikulić.

Biste li rekli da će situaciju promijeniti i ove promjene koje smo uveli u Hrvatskoj, poput poreza na nekretnine, paušala po krevetu?

"Nikakvi se rezultati ne mogu očekivati u kratkom roku. To je definitivno nešto što ide u dobrom smjeru. Sigurno se moglo ići i rigoroznije. Imamo i Zakonu o upravljanju zgradama koji će otežati rentanje u višestambenim zgradama, što smatram da je dobro jer je to prostor. Stanovi su to koji bi trebali služiti stanovanju, a ne turizmu. Mislim da je sada sazrela svijet da kod nas ima brojnih štetnih posljedica prekomjernog turizma, pogotovo onog koji je temeljen na privatnim smještajnim kapacitetima", upozorava Mikulić.

Ipak, ističe da postoje i brojni pozitivni ekonomski učinci, ali tvrdi: "došla je voda do grla i jednostavno treba početi regulirati bolje i upravljati svime, a ne pustiti sve da se samo razvija od sebe".

Jesmo li pretjerali s cijenama i hoće ni nas to koštati?

"Nemamo više imidž jeftine ili povoljne destinacije. Pročulo se to i na našim važnim tržištima kao što je njemačko. Međutim, treba vidjeti kako će tržište reagirati. Iz moje perspektive, cijene su otišle predaleko. Nisam ni prosječan, ali ni nekakav ekskluzivni potrošač u hrvatskom turizmu, ali smatram da su cijene usluga u brojnim našim restoranima i kafićima, fast foodovima - otišle predaleko. Cijene nisu prilagođene onome na što smo naviknuli", objašnjava Mikulić.

Ali svaka roba ima svog kupca, bili to ćevapi za 20 eura ili bilo što drugo. "Postoje oni koji su spremni to platiti jer smatraju da su dobili fer omjer cijene i kvalitete. Primjerice, ako smatraju ćevape autohtonim hrvatskim jelom i htjet će probati naš specijalitet - do tada će to funkcionirati", kaže Mikulić.

Istaknuo je i još jednu važnu stvar. "Kako se lani međunarodni zračni promet ponovno vratio na pretpandemijske razine, tako su se naši konkurenti vratili u punoj snazi na tržište i sada Nijemac može birati između puno više destinacija koje će potencijalno posjetiti, dok smo im mi u pandemiji gotovo bili jedina opcija", tvrdi Mikulić.

Mikulić je sve zaključio riječima da to može štetiti imidžu, ali da se može raditi na korekciji cijena, a i to su vjerojatno, tvrdi, napravili iznajmljivači ako su vidjeli da im je ove sezone broj rezervacija bio slabiji.

