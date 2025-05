Novi standardi u turizmu: Ministar objasnio što donosi oznaka 'Vaš domaćin'

Predstavljena je oznaka prepoznatljivosti smještaja u turizmu "Vaš domaćin", odnosno Local Host. Naglasak je na autentičnosti ponude i gostoljubivosti domaćina. Svrha je poticanje ponude kvalitetnog smještaja u domaćinstvu kao posebnog turističkog iskustva. Oznaku "Vaš domaćin" mogu zatražiti svi oni koji imaju status domaćina uz uvjet da zadovoljavaju kriterije kao što su autentičnost ponude ekološka osviještenost i kvaliteta u pristupu gostima.

"Dugo se bavim iznajmljivanjem, 30 godina i ova sad odluka koja je donesena "vaš domaćin", to je jako, jako dobro za nas koji se bavimo i koji smo u zbilji pravi domaćini. Koji gosta dočekamo, ugostimo, damo mu adekvatne informacije i mislim da će njima ta oznaka jako puno značiti", kaže Desanka Juraga.

O novim oznakama razgovarali smo s ministrom turizma Tončijem Glavinom.

Što će iznajmljivači dobiti s oznakom 'Local host' koji su benefiti i koji je cilj ove mjere?

Dobit će je potpuno besplatno. To je jako bitno. Ovo nije samo oznaka prepoznatljivosti ovo je jedan cijeli marketinški paket. S reformom koju smo započeli snažno prije godinu dana u dijelu koji se odnosi na privatni smještaj upravo je obećano ispunjeno. Zakonske pretpostavke su napravljene, a sada slijedi prezentiranje, brendiranje i pozicioniranje domaćina kao dodane vrijednosti hrvatskog turizma. Kao naša tradicija, naša posebna vrijednost na ovaj način želimo posebno prepoznati i posebno pozicionirati da između ostaloga, gosti bukiraju smještaj upravo u tim objektima i da, naravno, samim time povećamo njima njihovu dodanu vrijednost i njihov turistički promet.

Što će morati domaćini imati?

To je propisano zakonom. Domaćin u turizmu je onaj koji ima svoje smještajne objekte unutar županije u kojoj ima prebivalište i ako se ne nalazi u stambenoj poslovnoj zgradi. To je osnovni preduvjet, a drugi uvjeti koji se donose samoprocjenom je dodana vrijednost, odnosno pet kategorija kriterija koje mjerimo koje domaćini moraju ispuniti da budu u ovom programu. Moramo spomenuti domaćini u turizmu nisu nužno samo u određenoj kategoriji. Dakle, domaćina u turizmu imate i u tri i u četiri i pet zvjezdica kategoriji. I posebna vrijednost je upravo čovjek. To prezentiramo kroz ovaj projekt, kroz naš promo video koji ste imali prilike vidjeti danas i s cijelim nizom kampanja koje će kontinuirano biti na stranim tržištima na stranim jezicima. Naravno u suradnji s velikim stranim platformama mi ćemo ih pozicionirati kao posebna tradicija, dodana vrijednost hrvatskog turizma.

