Ministar Glavina odgovorio na najave iznajmljivača o bojkotu sezone: 'Ništa ne zabranjujemo'

Turistička posezona bilježi rast, te je u listopadu bilo osam posto više dolazaka i noćenja nego lani. Baš na posezonu, kao i predsezonu turistička zajednica stavlja posebna naglasak. Tradicionalno, promocija je krenula na poslovno-turističkom sajmu u Londonu, gdje će se predstaviti više od četiri tisuće izlagača iz gotovo 200 zemalja, među kojima i Hrvatska, koja ima novi dizajn štanda s još više prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića. U Londonu je i naša ekipa i razgovarali smo s ministrom Tončijem Glavinom.

Koliko je ovakav sajam važan za promociju Hrvatske?

"Jako važan, ovo je jedan od prvih, najvećih i najznačajnijih sajmova. Na sajmu se pokazuju trendovi koji će dominirati u zimskom dijelu turističke godine, ali i na proljeće i ljeto. Dobivamo informacije od tour operatora, naših partnera. Pratimo istraživanja koja pokazuju trendove putovanja za sljedeću godinu."

Za hrvatske izlagače cijeli sajam protječe u jeku izmjena Zakona, iznajmljivači najavljuju Ustavne tužbe. Kako gledate na to?

"Jedna od najvažnijih poruka je da sve ono što sada radimo, suprotno tezama koje postoje u javnom prostoru, upravo radimo da zaštitimo male obiteljske iznajmljivače, pružatelje usluga u domaćinstvu, odnosno domaćine. Upravo ovim načinom kojim rješavamo rentijerstvo, mičemo čisti biznis iznajmljivanja nekretnina od domaćina, stvaramo njima konkurentnu prednost. Njih prepoznajemo, razvijat ćemo cijelu jednu kampanju i označavati ih kao posebnosti dodanu vrijednost hrvatskom turizmu."

Neki ustavni stručnjaci kažu da je moguće da njihove tužbe budu utemeljene?

"Mi smo se dobro konzultirali i provjerili s našim pravnim timovima, nema tu ništa sporno. Mi u kontinuitetu mijenjamo uvjete za pružanje usluga u turizmu. to je nešto što se događa kroz povijest. Sve se mijenja, govorimo o jednoj pravno utemeljenoj činjenici posebno jer smo ostavili vrlo dugi rok prilagodbe. Pet godina je i više nego dovoljno, bitno je naglasiti da mi ništa ne zabranjujemo nego samo postavljamo uvjete i tražimo da na mjestima na kojima će se pružati usluge kratkoročnog najma imaju suglasnost stanara. Kvaliteta života je osnova održivosti."

Dio njih najavljuje bojkot sezone. Kako im odgovarate?

"Mislim da smo vrlo jasno i konkretno sa svima komunicirali do sada. Nastavit ćemo to i u budućnosti. Ono što su činjenice i ono što je nesporno je analitika koju imamo i koja pokazuje da mi jednostavno moramo napraviti jedan veliki iskorak. Ja sam to spominjao cijelo ljeto u srcu turističke sezone četrdeset posto kapaciteta je bilo prazno. Evo do prije neki dan, dakle na 31. listopada popunjenost u obiteljskom smještaju, u privatnom smještaju dva posto na razini Hrvatske, a mi smo u desetom mjesecu rasli i razvijamo Hrvatsku kao cjelogodišnju turističku destinaciju. Mislim da to dovoljno govori."

Brojni od njih najavljuju i veće cijene kako će se to odraziti na turizam s obzirom na to da smo već sada za brojne preskupe?

"Ono što se pokazuje kao trend u istraživanjima koje je provela Europska putnička komisija, isto takvo, istraživanje je proveo njemački institut vrlo jasno, s obzirom na gospodarsku situaciju na većinu naših tržišta trendovi putovanja Europljana kažu sljedeće - čak pedeset i četiri posto putnika Europljanima koji planiraju putovati, ove godine će odabrati svoju destinaciju gledajući odnos cijene i kvalitete. Još dodatnih 25 posto će odabrati svoju destinaciju po niskoj cijeni, odnosno povoljnoj cijeni. Dakle, ti trendovi su sada veći nego što je, recimo, gostoljubivost domaćina ili ljepota prirode i okoliša. Ako ponudimo dobre cijene i dobar odnos cijene i kvalitete, imat ćemo dobru turističku godinu. To nam je od iznimne važnosti sljedeće godine više nego ikad do sada."

