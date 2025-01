Strani radnici iz Bangladeša, Indije i Nepala stavljeni na crnu listu! Imamo odgovor MUP-a

Policija kreće u detaljnu provjeru radnih dozvola - povod su one izdane za radnike iz Bangladeša. Utvrđen je niz zlouporaba hrvatskih viza.

Iz Bangladeša u Hrvatsku Sahidul je stigao prije tri i pol godine. Zaposlen je u jednom lancu brze hrane i nema nikakvih problema. "Osobno nisam doživio ništa, nikakav rasizam, nikakvo loše iskustvo, ništa doista takvo", prepričava Sahidul Alsm, radnik iz Bangladeša.

U posljednje vrijeme državljane Bangladeša MUP je prepoznao kao visoko rizičnu migracijsku skupinu. I to zbog zloupotreba hrvatskih viza D. I upravo zato, kažu, provode se detaljne provjere za sve državljane trećih zemalja. MUP za RTL poručuje: "Zabilježeni su slučajevi u kojima na putu prema Republici Hrvatskoj, a prilikom tranzita u zračnim lukama u drugim državama članicama, nakon obavljene schengenske granične kontrole ti državljani ostaju u drugim državama članicama, dok u Hrvatsku stiže samo njihova lažna prtljaga".

Ovakvim odgovorom šokirani su brojni poslodavci koji rade s radnicima iz Bangladeša. Jedan poslodavac koji je htio opstati anoniman nam kaže: "Mi predamo dozvole i dobili smo dozvole, platili dozvole, adrese, platili smještaje i nitko nas nije obavijestio nego jednostavno dobijemo odbijenice. Kažu, postoji opravdana sumnja u netočnost podataka u izjavama. I to svima", rekao je poslodavac.

A sve to, dodaje, jako puno košta. "202 eura košta viza unaprijed što moraš platiti. 75 eura košta radna dozvola. Smještaj pogotovo u Zagrebu košta između 900 eura. U okolici i 150 eura po radniku. I sve to moraš unaprijed platiti da bi uopće dobio ugovor", kaže on.

S druge strane s tim se uopće ne slaže Ivan Crnov, suvlasnik agencije "Snaga Budućosti" koji godinama zapošljava strance. I baš s Bangladešom je imao neugodna iskustva. "Čim slete u Republiku Hrvatsku taj dan ili sutradan pobjegnu, bez poruke, bez ičega, stavili su nas u jako neugodnu situaciju u par navrata nismo znali što se događa. S radnicima iz Nepala i Indije imamo super isksutva. Ovim putem u ime agencije mogu reći da podržavamo da se radnici iz Bangladeša stave na crnu listu", izjasnio se Crnov.

Prošle godine MUP je izdao više od 200 tisuća dozvola za boravak i rad, a sada najavljuju dodatne provjere. Ali ne samo za Bangladeš, već i za državljane Indije, Nepala, Filipina i Egipta.

Očito sa svakom rizičnom zemljom Hrvatska treba uredititpitanje bilateralnim sporazumom.

Upitali smo MUP za komentar.

"Svaki zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad policija pojedinačno razmatra i odlučuje na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti u svakom konkretnom slučaju. Sukladno Zakonu o strancima, Ministarstvo unutarnjih poslova u postupku odobrenja privremenog boravka – a dozvola za boravak i rad je oblik privremenog boravka u svrhu rada – dužno je utvrditi svrhu boravka državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj, kao i predstavlja li određeni državljanin treće zemlje rizik u pogledu nezakonitog useljavanja s ciljem daljnjih nezakonitih migracija u druge države članice. Ako postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi koji ukazuju na zlouporabu, odnosno da bi državljanin treće zemlje boravio u Hrvatskoj iz drugačijih razloga od onih navedenih u zahtjevu, takav će zahtjev biti odbijen.

Prije odobrenja dozvole za boravak i rad ili izdavanja dugotrajne vize D za ulazak u Republiku Hrvatsku, provode se detaljne službene provjere za sve državljane trećih zemalja kako bi se utvrdila stvarna svrha boravka i procijenio migracijski rizik za svakog podnositelja zahtjeva. U okviru tih provjera utvrđuje se točnost navoda iz zahtjeva, provjeravaju se eventualne sumnje u svrhu boravka, mogućnost zlouporabe odobrenog boravka u Hrvatskoj i slični čimbenici.

Posebno napominjemo da su državljani Bangladeša prepoznati kao visoko rizična migracijska skupina zbog učestalih zlouporaba hrvatskih viza D u posljednje vrijeme. Naime, zabilježeni su slučajevi u kojima na putu prema Republici Hrvatskoj, a prilikom tranzita u zračnim lukama u drugim državama članicama, nakon obavljene schengenske granične kontrole ti državljani ostaju u drugim državama članicama, dok u Hrvatsku stiže samo njihova lažna prtljaga.

Uzimajući u obzir ove zlouporabe, kao i činjenicu da je u 2024. godini izdano 206.529 dozvola za boravak i rad, Ministarstvo unutarnjih poslova će u postupcima izdavanja novih dozvola provoditi dodatne provjere stvarne namjere boravka, ne samo za državljane Bangladeša, nego i temeljem analize rizika za državljane svih zemalja.

Naime, kršenje odredbi Zakona o strancima i zlouporabe odobrenja boravka i vize bilježe se i kod ostalih državljana trećih država, kao što su državljani Indije, Nepala, Filipina i Egipta. Zbog toga se, a kako je navedeno ranije u odgovoru, za sve državljane trećih zemalja provode detaljne službene provjere za svakog stranca za kojeg je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad", rekli su iz MUP-a.