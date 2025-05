Sidrene cijene u trgovinama, ali u stvarnosti, nove oznake, kupcima - ne znače mnogo.

"Meni osobno ne, jer stalno pratim rast cijena, uglavnom kupujem na akcijama", kaže Sabrina iz Zagreba s kojom se slaže i Zoran: "Nema neke koristi. Kupovati se mora, bez obzira, zapravo jedini problem je ima li čovjek novca za kupiti ili nema".

Ali, ministru gospodarstva plan je zaštiti potrošače i olakšati praćenje rasta cijena. Trgovci to ne vide tako. Tvrde da je nova obveza donijela nove probleme.

"Traže angažman radne snage, dodatne softvere, trgovci su se prilagodili međutim - ne vidim da će to suzbiti inflaciju", smatra Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovina u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. A građanima bi olakšanje jedino stvorilo pojeftinjenje u trgovinama.

"Značilo bi mi da snize cijene općenito i da to sve bude jednostavno, a ne sad gledati ovo, gledati ono stalno nešto preračunavati", kazao je Željko iz Zagreba.

No, neki su distributeri već 1. lipnja najavili i nova poskupljenja. Da bi građanima bilo lakše pratiti cijene u Zdruzi za zaštitu potrošača zato tvrdeda bi aplikacija s cijenama u svim trgovinama bila spas.

"To je tako zvani Izraelski model, funkcionira u Izraelu, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj, pa ćemo vidjeti nismo valjda baš takvi da kod nas ne može ništa funkcionirati, samo nama je upitnik jer aplikaciju ne koriste stariji potrošači", kaže Ana Knežević, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača.

A one trgovce trgovci koji ne poštuju pravila kontrole cijena čekaju kazne. Kreću se od tri do 30 tisuća eura. Državni inspektorata već je krenuo s nadzorima. No, odvjetnica koja se bavi potrošačkim pravima pita mogu li građani Vladinom mjerom zaista profitirati?

"Potrošači su zbunjeni prvenstveno, mislim da je dobar korak vlade ograničenje cijena i da tu vidimo efekt no ovaj propis nisam sigurna koji će se efekt postići. Stvar je u tome da kod takvih proizvoda kao što su hrana, piće trgovci imaju slične cijene i nemam izbor ja to moram kupiti", ističe Dijana Kladar, odvjetnica.

Trgovci zato s ministrom gospodarstva traže sastanak. Tvrde - ako smo mi dužni objavljivati cijene isto bi trebali i dobavljači, o čijim promjenama ovise maloprodajne cijene u trgovinama.

"Jednostavno želimo nastaviti komunikaciju, vidjeti koga sve uključiti u taj lanac i kako stvarno, ali stvarno doprinijeti da cijene - ne divljaju", dodaje Evačić.

Ministarstvo odgovorilo na kritike

Iz Ministarstva gospodarstva poručuju - sidrene cijene treća su od sedam predviđenih mjera za kontrolu cijena. No, pitanje je hoće li baš ova Vladina odluka cijene usidriti ili će one opet letjeti u nebo.

Evo što na kritike kažu i iz Ministarstva gospodarstva:

"Podsjećamo kako je u određenim slučajevima obveza isticanja više cijena već propisana Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda te su trgovci i do sada bili dužni pridržavati se navedene prakse. U tom smislu, uvođenje 'sidrenih' cijena ne predstavlja novi ili dodatni financijski teret, već standardizaciju i pojačanu transparentnost u komunikaciji cijena prema potrošačima.

Za razumjeti je da svaka nova mjera može izazvati određene izazove u provedbi, osobito u početnoj fazi. Ministarstvo je spremno razmotriti konkretne i utemeljene primjedbe, s ciljem olakšavanja provedbe u okviru postojećeg zakonskog okvira. Cilj Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao izravnih mjera kontrole cijena u trgovini na malo zaštita je potrošača kroz veću transparentnost i bolju informiranost.

Na temelju važećih Odluka, do sada su aktivirane tri mjere u skladu sa Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena. Svaka od njih donesena je s ciljem zaštite potrošača, očuvanja tržišne stabilnosti i transparentnosti u formiranju cijena. Aktivacija ostalih predviđenih mjera razmatrat će se sukladno daljnjem razvoju tržišnih okolnosti. Kao i dosad, Ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske pomno prate stanje na tržištu, posebno u segmentima koji utječu na svakodnevni život građana, te će pravovremeno reagirati ako se pokaže potreba za dodatnim koracima u okviru zakonskih ovlasti."