KRAJ SUKOBA EGA? / Domaća sapunica 'Tvrda kohabitacija' danas je završila: Naši moćnici su počeli razgovarati

S komentatorima na društvenim mrežama je definitivno posvađan, ali se zato premijer pomirio s najvećim kritičarom - predsjednikom Republike. Pa se čini da je nakon 5 sezona, 1213 epizoda i beskonačnog broja uvreda - završila popularna domaća sapunica "Tvrda Kohabitacija".

Za one koje nisu pratili radnju: u njoj su se dva najmoćnija političara u zemlji, uporno vrijeđali ružnim i djetinjastim uvredama, odbijali su se rukovati i razgovarati o važnim problemima za cijelu zemlju. No, eto, baš kao i u pravoj sapunici, dobili smo sretan završetak i novu priču.

S obzirom na to da se moramo zadovoljiti s mrvicama, a to je da Milanović i Plenković krenu razgovarati, onda je i to korak naprijed. Sukob ega, egokracija - je li sve prošlost? Imamo li napokon ovo, a ne ono?

