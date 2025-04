Selak Raspudić ironično u Direktu: 'San svake cure iz Zagreba je Herman, Mislav Herman'

Davor Bernardić, Ivica Lovrić, Pavle Kalinić i Tomislav Jonjić, svi oni žele biti gradonačelnici Zagreba, a evo nekidan smo u studiju RTL-a doznali da Herman, Mislav Herman, želi biti James Bond.

"Uvijek sam htio biti James Bond. Dječački san svakog dečka iz Zagreba su lijepe žene, dobri auti i happy end", rekao je Herman.

U RTL Direktu čuli smo kakav je san svake cure iz Zagreba, gošća je bila jedina kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Marija Selak Raspudić.

Dobrodošli u RTL Direkt.

Dobra večer i lijep pozdrav Hermanu, Mislavu Hermanu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što kažete na Hermana, Mislava Hermana?

Pa gledajte, baš ja moram ovako komentirati? Ja bih trebala biti politički korektna pa mislim da su ovaj zadnji dio njegove izjave happy enda ljudi različito shvatili pa je zabavio naciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je mislio happy end kao sretan umrijeti, a nacija je mislila?

Nacija je nastavila o tome razmišljati i zagonetno se smijati.

On je možda mislio na jednu referencu iz Seinfelda, ja bih rekla, ali dobro. Jesu li san svake cure iz Zagreba zgodni frajeri, dobri auti i happy end?

Pa to je valjda jasno. San svake cure iz Zagreba je Herman, Mislav Herman.

Kad smo već na ovoj temi Jamesa Bonda, nedavno je Helen Mirren potegnula jednu jako zanimljivu stvar. Rekla je da je uvijek mislila da je James Bond seksistički. Donekle se s njom složio i Pierce Brosnan koji je bio James Bond. Koje je vaše mišljenje?

Pa ne bih ja pretjerivala s tom političkom korektnosti jer ako tako krenemo možemo ugasiti otprilike sve. Dakle, možemo prije reći da je on mačistički i da s time ima problem. Dakle, kao što vidimo Mislav Herman, sad smo ga ovdje uzeli kao primjer, se još uvijek bori sa tim arhetipom Jamesa Bonda. I dan danas to pokušava biti. Iako čovjek bi očekivao, ako netko želi biti heroj ulice da se bori protiv velikih i moćnih struktura, a ne da je dio njih.

Što zamjerate Tomislavu Tomaševiću?

Za početak, mislim da Zagreb može bolje. Onaj trenutak u kojem sam se ja odlučila kandidirati je kada je on procijenio da je nepobjediv u Zagrebu. Kada je to pokazao na vrlo bahat način, što je nešto što bi trebalo pripadati starim strukturama. Sigurno nije nešto što može iznijeti kvalitetu pobjede u Zagrebu i na razini cijele Hrvatske. Dakle, sam je rekao da će rasturiti na ovim izborima i smatram da s obzirom na sve što se događalo protekle četiri godine, jer ja živim konkretan život Zagrepčanke - opterećujem se cestom, prometom, smećem, kao i svi mi i mislim da nije zaslužio još jedan mandat.

Koristite li plave vrećice?

Koristim, prevelik mi je reputacijski rizik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biste li ih ostavili da postanete gradonačelnica ili ne?

Ovako sigurno dalje ne može. Nisam od onih koji obećavaju samo da će promijeniti vrećice pa misle da će time nešto politički poentirati. Ja ću ponuditi cjelovito restrukturiranje Holdinga jer ako to poduzeće postane funkcionalno, jedino tako možemo sve usluge, pa tako i čistoću imati pravovremeno. Što se tiče vrećica, sigurno ovako ne može dalje jer je sustav nepravedan. Ili treba vrećice ukinuti, a mislim da će se trebati ukinuti i ići ispočetka ili treba biti pravedno. Meni se, evo, moji susjedi smiju. Smiju mi se što koristim vrećice zato što ih većina ljudi ne koristi barem u mojoj ulici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto je nepravedan sustav? On bi čovjeka trebao motivirati da što manje toga baca u tu vrećicu koja se plaća. To je nepravedno?

Nepravedno je to što trenutačno imate situaciju da dio ljudi koristi vreće, a dio ih ne koristi i svima je jednako. Ljudi svjesno štede, jer vrećice su zapravo dodatni dodatni udar na vas.

Je li onda to nepravedno ili se ljudi ne drže propisa?

Pitanje je je li taj propis napravljen kako spada ako ga se ljudi ne drže.

Ili ljudi kod nas ne razumiju ništa osim kazne?

Nije samo to. Mi trenutačno nemamo pravilno razvrstavanje nakon što vrećice krenu na odlagalište. Ljudima je to ušlo u uho da su zapravo budale, da to tako kažem kolokvijalno, ako koriste vrećice. Mi nemamo još uvijek razrađen sustav sortirnica i razvrstavanje otpada da to sve skupa ima smisla. Dakle, prvo nam treba funkcionalan sustav.

Plastika ide u plastiku. To je taj urbani mit da sve ide na jedno mjesto. Da se zbog toga se ne isplati odvajati, ali to znamo da nije istina.

Nije istina da se ne isplati odvajati. Uvijek se isplati odvajati i vi imate dio onog otpada koji se može dalje reciklirati. Međutim, znatan dio njega se ne reciklira, nego sve ide na isto mjesto.

Za što mislite da su drugi veliki zagrebački problemi?

Promet je najveći vjerojatno trenutačno zagrebački problem. Ono što opterećuje najveći broj građana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako mislite da se to može razriješiti? Što bi, da ste gradonačelnica?

Sigurno se ne može čarobnim štapićem. Međutim, način na koji se počeo rješavati promet u Zagrebu, gdje se krenulo od vrha prema dnu, forsirajući jednu viziju s kojom se možda i možemo složiti, ali bez da su se stvorili preduvjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To govorimo o biciklističkim stazama?

Širite biciklističke staze, širite pješačke zone, a imate prezagušenost grada automobilima. To je proizvelo totalni kaos u gradu. Dakle, prije svega morate stvoriti jedan sustav koji će omogućiti da se Grad prometno rastereti. To nije jednostavno, ali recimo što stručnjaci predlažu, oni će biti ti koji će nuditi rješenja, da se naprave takozvana Park & Ride parkirališta na rubovima grada. Da svi oni ljudi koji gravitiraju Zagrebu, koji ovdje rade mogu se prebaciti na nadajmo se efikasan javni prijevoz i ostaviti svoje aute na rubovima grada gdje ima manje auta.

Vi ne obećajte metro?

Kao futuramos, obećat ću letjelice koje će ići po Zagrebu. Ja imam u svakom slučaju jednog futurističkog zamjenika Damira Firšta koji je jako upoznat i s umjetnom inteligencijom jer jr radio 10 godina u Kini, pa bismo mi mogli kada bismo išli na tragu takvo pamfletistički obećanja biti još radikalniji.

Uvjereni ste da ulazite u drugi krug?

Ja sam došla i borit ću se za to da uđem u drugi krug. Ne volim taj tip bahatosti da je netko ovdje uvjeren da učini bilo što. O tome će odlučiti građani.

Na predsjedničkim izborima dobili ste 150 tisuća glasova od toga četrdeset tisuća u Gradu Zagrebu. Točno, toliko je prije četiri godine bilo dovoljno Miroslavu Škori da uđe u drugi krug. Mislite li da možete dobiti 200 tisuća glasova, koliko je Tomašević dobio kad je pobijedio?

Ne volim licitirati brojkama. Stvarno to mislim, ne sviđa mi se taj tip bahatosti. Mi smo svi u političkom procesu tu da se izložimo, a građani će onda procijeniti koliko će nam glasova dati. Ja se ne bih izložila da nisam politički ozbiljna i da nisam stvorila preduvjete za to. Da ne mislim da imam vrlo kvalitetan tim. Imam potpuno svježe politički neopterećene zamjenike koji su stručni i koji su ona svježina koja hrvatska politička scena treba. Dakle, novi ljudi koji su ušli u politiku koji se sada bore za svoj grad.

Potrošili ste četrdeset tisuća eura vlastitog novca na predsjedničku kampanju. Jeste li pomislili u jednom momentu, ajme Marija možda bi bilo bolje da si kupila auto, brod, vikendicu negdje u Zagorju?

Da se bavim rentijerstvom ako neki kolege protiv kojih sada nastupam. Vidjeli smo i te modele u hrvatskoj politici. Vidjeli smo što građani misle o tome koliko su ljudi koji zagovaraju lijeve ideje politički dosljedni. Nije to pitanje neke odluke na razini toga da je meni nešto bitno što se tiče financija. Ja kada sam ušla u politiku, opredijelila sam se da ću se boriti za javnu stvar i to onda znači da ne smijete imati kalkulaciju i figu u džepu - da gledate kako vi financijski stojite i isključivo vaš materijalni interes. Nažalost, to se uvriježilo u hrvatskoj politici. Ja sam ušla u predsjedničku utrku. Auto nam je, doduše, star 20 godina, ne ide, trebao bi nam novi. Ali meni je bilo bitnije i to sam pokazala djelima, a ne riječima da pokušam stvoriti novu političku priču, nego da, eto, imam neku drugu nekretninu ili auto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trošite li ponovno vlastite novce?

Sigurno da ulažem vlastita sredstva i financiram se donacijama jer nemam sredstava iz državnog proračuna zato što sam se njih odrekla kada sam se razišla s Mostom. Dakle, ja za svoj saborski mandat ne dobivam novce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanima me ovo što ste sad aludirali na rentijerstvo i lijevu opciju? Mislite da nije primjereno da se netko tko je lijeva opcija se bavi rentijerstvom?

Ne mislim je li ili nije primjereno nego je pitanje toga je li netko vjerodostojan. Ne možete biti licemjerni u svojim politikama. Ja to volim nazvati iPhone ljevicom. To je jedna vrlo elitistička skupina ljudi koja se deklarativno zalaže za obespravljene, a nije im sama baš pretjerano slična i ono što je zapravo tu najveći problem su neki dvostruki kriteriji. Mislim da vam ljudi više zamjeraju licemjerje nego samu činjenicu da se bavite rentijerstvom ili bilo čime.

Rekli ste da niste kupili kartu za Thompsona. Zanima me što mislite o Thompsonu? Mislite da su to lijepe pjesme i mislite li da su problematične?

Neobično mi je da je to postalo određujuće pitanje. Imamo fenomen, ali da mi na temelju toga odlučujemo kakvi smo mi političari ili ljudi. Kao osoba koja je dio političke scene ja ne upravljam svojim s vremenom. Imam dvoje male djece, pa prema tome određujem svoje okolnosti, pogotovo večernje izlaske. Naravno da bi došla negdje gdje je pola milijuna naših građana.

Iz znatiželje?

Nije pitanje znatiželje, pitanje je poštovanja. Da bilo tko pjeva to je pola milijuna ljudi. To je jedna sedmina Hrvatske koja će biti na istom mjestu. Naravno da ih poštujem i da ću rado biti s njima, pa ja sam ušla u javnu djelatnost. To znači ne samo nametati svoje nego čuti i druge. Kao dobar domaćin, naravno da bi se pojavila tamo kada bi imala priliku za to. Što se tiče pjesama da taj čovjek nije dijelom i talentiran on sigurno ne bi ovako uspio. To nije samo pitanje nekakvog mog mog glazbenog ukusa. Ja slušam različite pjesme, nego je i pitanje toga da to trenutačno činjenice pokazuju. On ima puno zanimljivih pjesama.

Zadnji put kad ste bili ovdje, bili ste predsjednička kandidatkinja. Ja sam vas pitala pitanje Dinamo ili Hajduk. Niste mi odgovorili - rekli ste u djetinjstvu Hajduk poslije Dinamo. Kako Zagreb može imati gradonačelnicu koja ne navija za Dinamo?

Nikada ne lažem i ostajem dosljedna, koliko god to ljudima bilo neobično. Naravno da sam ja svojim odrastanjem i u Gradu Zagrebu i uz sve ljude koje sam upoznala vezana za Dinamo kao zagrebački klub, ali isto tako sam i otvoreno rekla da sam kroz djetinjstvo pratila što radi Hajduk. S obzirom na to da je dio moje obitelji koji potječe iz južnih krajeva, navijao za Hajduk. Ja ne mogu tu ljudima lagati, niti mislim da ima potrebe da lažem, ali ću vam reći jednu vrlo bitnu stvar. Moja kandidatkinja za zamjenicu, zamjenika gradonačelnika je jedna krasna i stručna žena Milka Rimac. Bilušić. Ona je vrlo velika i vrlo aktivna dinamovka, tako da smo taj dio pokrili.

Najdraže mjesto u Zagrebu?

Evo, sada mi je prvo na pameti onaj sokol u Maksimiru jer sam tamo voljela tamo pisati i promatrati grad i gornjogradska i donjogradska dvorišta.