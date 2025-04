Za nešto više od mjesec dana održavaju se lokalni izbori. Uoči početka službene kampanje nastavljamo razgovore s onima koji žele na čelo najvećih gradova. A jedan od kandidata koji želi na čelo Zagreba je Davor Bernardić.

Kako gledate na Kekine, napada li ih se iz političkih motiva?

"U toj je akciji privedeno više ljudi, prema tome, ustanovila se muljaža sa zemljištem. Devet eura po kvadratu za zemljište u Istri? Nešto je tu sasvim sigurno sumnjivo. Ne samo to, nego Mile Kekin je trebao znati da kupuje zemljište za devet eura po kvadratu. Postavlja se pitanje kako mu to uopće nije bilo sumnjivo u toj cijeloj priči jer on to sigurno nije našao na Njuškalu, prema tome - aktivno je sudjelovao u tome", rekao je Bernardić.

Dodaje: "Sad kad pogledate sve te odgovore koji su dolazili od stranke Možemo! u kojima su govorili da praktički zaradi 10.000 eura po koncertu i da mu to ne treba, postavlja se pitanje - zašto mu onda država plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno. Cijela ta priča je duboko amoralna i na mjestu Ivane Kekin, razmislio bih i bilo bi dobro da podnese ostavku na svojoj funkciji u stranci".

Bili ste na konferenciji Ante Nobila kada je govorio o navodnim malverzacijama na Hipodromu. Otkud vi tamo?

"Pozvali su me predstavnici radnika, ali i da me nisu pozvali - došao bih. Nisam u kontaktu s Nobilom, ali bili smo u kontaktu na toj konferenciji. U zadnje tri godine, otkrivam brojne kriminalne afere ove gradske vlasti: od natječaja za namještanje tramvaja, podzemne spremnike, trostrukog plaćanja odvjetničkih usluga za istu tvar", kaže Bernardić.

Iako mu je dva puta postavljeno pitanje - je li to prijavio, nije odgovorio, ali je napomenuo da je to javno rekao i pozvao DORH.

"Što se tiče slučaja Hipodrom, ovdje je jasna stvar: dva milijuna eura plaćen je račun za 105 zaštitara naoružanih do zuba koji fizički nisu bili na Hipodromu. Gdje je nestao novac u toj cijeloj aferi? Zadnjih deset dana vidjeli smo kako Tomašević pokušava spinati javnosti i pričati o odvjetniku Nobilu, što je nebitno i pričati o nekom nasilniku s Hipodroma, umjesto da je odgovorio na pitanje gdje je novac", rekao je Bernardić.

Napomenuo je: "Dan nakon što je taj slučaj izašao u javnost, Kosta Kostanjević, njegov direktor, kojeg je štitio i s kojim se naslikavao i dao mu podršku, pokušao je s dijelom svojih zaposlenika na ŠRC Jarun falsificirati dokumentaciju. Imam dokaze jer su ljudi zvali i prijavljivali da ih se zove na određen sastanak".

Je li ulaskom Marije Selak Raspudić došlo do novog miješanja karata u utrci za Zagreb?

"Ne, Marija Selak Raspudić je nacionalna političarka. Ona je potpuno koncentrirana na nacionalni cilj, bila je i kandidatkinja za predsjednicu države i njoj je ovo usputna stepenica, nama nije. Očekujem njenu podršku u drugom krugu. Ona je političarka koja nije u lokalnim temama, prema tome - ona će tu neku dimenziju pokušati prebaciti možda na ideološke ili nacionalne teme", objašnjava Bernardić.

O svojem timu kaže: "To je najbolji tim i najbolji program. Nastavljamo okupljanje i vjerujem da smo u ovome trenutku jedina ozbiljna alternativa ovoj korumpiranoj i nesposobnoj gradskoj vlasti na čelu s Tomaševićem".

Leži li vam bolje gradska politika od nacionalne?

"Mogu reći da je puno konkretnija. Dugo sam bio u lokalnoj politici, bio sam i predstavnik Gradske skupštine, rođen sam Zagrepčanin i ono što mi je cilj je da ostavim nešto dobro svome gradu. Mislim da mogu sa svojim znanjem i iskustvom dati doprinos jer ne mogu gledati kako ovaj grad propada, kako je zapušten, prljav, premrežen korupcijom i zato sam se uključio u ovu utrku", napominje.

Idete li na koncert Thompsona?

"Ne, ne, ne još. Nisam kupio kartu za koncert. Budući da sam tada na jednom putu, nisam siguran da ću otići na Thompsona. Ako ne odem na put, sasvim sigurno - možda ću pokušati kupiti kartu, ali vidjet ću još. Još ću o tome odlučiti. Thompson ima brojne lijepe pjesme. Tko pjeva, zlo ne misli", zaključio je Bernardić.

