Je li DORH opravdano tražio uhićenje Kekina? Pravni stručnjaci za RTL Danas: 'Ako bi skrivao dokaze...'

"Nije sve tako sivo, nije sve tako sivo, kad imaš s nekim otić na pivo, nije sve tako sivo", pjevao je Mile Kekin beogradskoj publici dan nakon uhićenja.

"Meni ovo nije bila samo zabava nego hrana za dušu koja mi treba više nego ikad", poručio je pjevač.

Supruga saborske zastupnice Možemo, Ivane Kekin, policija je privela u petak, zbog sumnji USKOK-a da je tražio od bivše pročelnice Grada Buje gradsko zemljište po tri puta nižoj cijeni od stvarne, čime je nastala šteta za grad od gotovo 7 tisuća eura.

Je li DORH opravdano tražio uhićenje Kekina?

To tvrdi Kekin, a profesor Aleksandar Maršavelski s Pravnog fakulteta u Zagrebu, dovodi u pitanje opravdanost uhićenja. Kada se zadire u ljudska prava poput osobne slobode, mora se voditi računa o razmjernosti, kaže.

"Postavlja se pitanje jesu li osnove za uhićenje bilo zadovoljene s obzirom na to da se radi o predmetu za koje se vode izvidi već nekoliko mjeseci, što je gospodinu Kekinu bilo poznato. Pa ako bi on sakrivao dokaze ili utjecao na svjedoke, za to bi imao dovoljno vremena", objašnjava Maršavelski s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

Umjesto uhićenja, trebao je dati iskaz, smatra Maršavelski. A nije bilo ni indicija da je nedostupan pravosuđu. Naglašava i da DORH u ovom predmetu treba biti posebno oprezan.

"Podsjetio bih da su izvidi pokrenuti pred predsjedničku kampanju, a uhićenje se dogodilo pred lokalne izbore u kojima sudjeluje njegova supruga, članica političke stranke", dodaje Maršavelski.

Mišljenje pravnih stručnjaka

Postoje slični primjeri. Poput saborskog zastupnika Josipa Dabre ili supruga kandidatkinje za županicu Ninčević-Lesandrić, gdje se znalo da se provode izvidi pa je došlo do uhićenja. Što se tiče samog Kekina, profesor Mato Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku ne vidi ništa sporno, jer je privedeno šest osoba.

"Nema razloga, uhićeni su svi ostali. Ne vidim zašto bi on bio u posebnom položaju u odnosu na ostale osobe, ako je izdano rješenje o provođenju istrage u jednom zasebnom postupku", ističe Palić.

Ono u čemu se Palić i Maršavelski slažu je da je svejedno tereti li USKOK Kekina za sedam ili 70 tisuća eura.

"Nije bitan iznos koji se nekome stavlja na teret. Ovdje se radi o tome da je DORH, prema ovlastima koje ima prema kaznenom postupku procijenio da je nužno uhitit gospodina Kekina. Tih par sati koje je gospodin Kekin bio lišen slobode, nisu ništa posebno u odnosu na njega", navodi Palić.

U DORH-u kažu da će se sutra očitovati o opravdanosti uhićenja. A Kekin s beogradskog koncerta nije otišao praznih ruku.

Od publike je dobio vezice, aluzija je to na objavu na društvenim mrežama nakon puštanja. Policija mu ih je, napisao je, skinula i strpala ga u ćeliju. Kekin se oglasio i uoči koncerta. Nakon psovke napisao je - neću raditi što mi kažete.