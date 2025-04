Afera Kekin! Doznajemo: Jedan od šestero okrivljenika sve priznao, troje ide u istražni zatvor

Jučer USKOK-ov uhićenik, danas je Mile Kekin ponovno roker. Od koncerta u Beogradu nije odustao.

Protiv Kekin nije zatražen istražni zatvor, a on je preko društvenim mreža poručio: "Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme".

USKOK ga tereti da je oštetio grad Buje za nešto manje od sedam tisuća eura. Kupio je 358 četvornih metara gradskog zemljišta za 3 186 eura. Kekini su do sada tvrdili sve je bilo po zakonu.

Tko su drugi osumnjičeni?

Prema USKOK- u, kupljeno je za nižu cijenu, jer je korišten stari elaborat. To je vodila bivša pročelnica za gradsku imovinu grada Buje Jelena Perossa na zahtjev samog Kekina.

"Za određivanje vrijednosti jedne nekretnine uzela je elaborat iz 2013. kojim je vrijednost te nekretnine određena u iznosu od 9,10 eura/m2, dok je drugu nekretninu oglasila na prodaju bez ikakve procjene njezine vrijednosti", sumnjaju u USKOK-u.

Kako doznajemo, jedan od šestero okrivljenika sve je priznao. Jelena Perossa koja se u Istri naziva kraljicom urbanizacije, prema USKOK-u prodavala je gradske nekretnine i zemljišta po nižoj cijeni i svojem suprugu također okrivljenom Denisu Perrosi, inače direktoru tvrtke u Bujama.

On je tako za 139 tisuća eura stekao 33 zemljišta uglavnom starih kamenih kuća, da bi ih onda po znatno višoj cijeni preprodao. Za obranu bivše pročelnice danas je bilo najvažnije da ona ne završi u zatvoru.

Gradonačelnik: 'Neka se sve što prije raščisti'

"Za sada je faza postupka kada je naša jedina tendencija izbjegavanje određivanja istražnog zatvora", rekao je odvjetnik Jelene Perossi Milan Smokrović.

Okrivljeni su i odvjetnik Belušić te umirovljeni sudski vještak Zdenko Rajković, od kojeg su naručivani elaborati. Malverzacije su obavljali 11 godina, tako da su se koristili ili stari elaborati s nižim cijenama, ili bi se manipuliralo s izradom novih.

"Gospodin Rajković je iznio obranu, odgovarao je na pitanja o detaljima ne mogu govoriti", otkrila je odvjetnica Zdenka Rajkovića, dodavši da njezinog klijenta terete za pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti.

Za sada, kaže, za njega nije zatražen istražni zatvor.

Šteta za grad Buje je veća od 450 tisuća eura. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin ne može komentirati istragu, ali kaže: "Kao i prije pet mjeseci, kada sam otvoreno transparentno pozvao i medije i USKOK, tako je i danas Gradu Bujama najviše u interesu da se ova situacija što prije raščisti".

Uz zlouporabu položaja i ovlasti, te pomaganje i poticanje na nju, osumnjičeni se terete i za pranje novca.