Izborni analitičar: 'Ona mijenja utrku za Zagreb, neke odluke će se revidirati'

Političari su ponovno na ulicama. Počelo je prikupljanje potpisa za lokalne izbore na koje izlazimo 18. svibnja. Rok za prikupljanje potpisa je dva tjedna, a koliko je potpisa za gradonačelnika potrebno ovisi o tome o kojem se gradu radi. Profesor Dragan Bagić bit će RTL-ov izborni analitičar za lokalne izbore.

Krenulo je prikupljanje potpisa, vidjeli smo da je na nekim štandovima bilo gužve, očekivano i ovo razdoblje kandidati koriste kao predkampanju - tko bi i kako mogao profitirati?

Ovo je ključan dio pretkampanje u mnogim sredinama pretkampanja je već više od pola godine. Ovo je prvi trenutak kada se kandidati susreću licem u lice s biračima i kada dobivaju prvi feedback od birača kako reagiraju na njihove kandidature i na sve ovo što su odradili do danas. Tu će kandidati iz reakcija birača vidjeti kakva im je neka početna pozicija i šanse - ovisno o tome koliko lako i brzo skupljaju te potpise. Ako lako skupljaju potpise, ako birači prilaze i ne treba ih nagovarati i dijeliti upaljače onda je to dobar znak. Ako morate dijeliti karte, upaljače i šuškavce da biste nekoga privukli onda je to klimavo.

U fokusu su veliki gradovi, tu će se vodit najveće bitke, no gdje će biti najnapetije?

U ovim izborima imamo niz sredina koje će biti jako zanimljive. Veliki gradovi su značajni zbog veličine, medijske pozornosti i implikacija kasnije na živote. Na kraju krajeva najveći broj ljudi ima implikaciju od toga. na ovim izvorima imamo niz zanimljivih utrka i na županijskim razinama, u manjim gradovima. Svakom biraču je njegova općina ili grad bez obzira na veličinu najvažnija i najzanimljivija. Naši kriteriji što ćemo pratiti i kako ćemo analizirati se sigurno razlikuju od gledatelja u pojedinim manjim mjestima.

Tko bi u ovom razdoblju mogao odustati od kandidature, čuli smo sinoć u emisiji Trpimira Golužu koji to nije isključio?

U nekim sredinama kandidati neće uspjeti prikupiti potpise, ali u nekim sredinama neke će se odluke revidirati. Zagreb je specifičan zbog ulaska Marije Selak Raspudić u utrku. Moguće je da će biti manje kandidata. Gospodin Goluža konkretno je u jednoj specifičnoj situaciji on je politički i osobno blizak Mariji Selak Raspudić i on sad na neki način mora revidirati svoje pozicije da ne bi ušao u jednu bitku koja će mu biti izgubljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što za Zagreb znači ulazak Marije Selak Raspudić u utrku - je li ona najozbiljniji protivnik aktualnom gradonačelniku?

Mogla bi biti, neka preliminarna istraživanja koja su provedena nekoliko mjeseci prije nego se ona kandidirala su pokazivala da ona ima najviše šansi za ući u drugi krug. Ima šanse pobijediti sve ove kandidate koji su tu već šest mjeseci i ovaj njezin kasni ulazak u utrku daje joj dodatan manevarski prostor. Ona vidi kako su se pozicionirali svi drugi kandidati pa može bolje postaviti svoju taktiku s druge strane je svojevrsno iznenađenje. U fokusu je medija i bit će u fokusu medija jer je zadnja došla na teren. Svi ćemo osluškivati što to ona ima za ponuditi tako da iz taktičke perspektive to je isto nešto što će joj donijeti pažnju koju ona može pretvoriti u glasove. Ona mijenja ovu utrku za Zagreb.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa