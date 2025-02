Provjerili smo hoće li lokalni izbori dovesti do domino efekta: Idemo li na nove parlamentarne?

Postoji li mogućnost da nakon lokalnih izbora idemo na izvanredne izbore za parlament? O toj su opciji počeli razgovarati unutar vladajuće većine, a sve zbog ultimatuma koji je DP dao HDZ-u. Proteklih tjedana nagledali smo svega - od pucanja iz oružja do najave rekonstrukcije Vlade.

Stvari se rijetko događaju slučajno – komentirali su u Domovinskom pokretu pa tako i na pitanje jesu li kompromitirajuće snimke bivšeg ministra Dabre puštene u javnost kada su od HDZ-a zatražili smjenu uprave Hrvatskih šuma. A na pitanje je li riješena kriza između DP-a i HDZ-a, partneri su redom odgovarali da krize nema.

Štoviše, premijer Andrej Plenković uvjeravao je početkom tjedna javnost da ga Domovinski pokret ne ucjenjuje, a na pitanje jesu li mu postali uteg i hoće li ih mijenjati za druge partnere, nabacuje šalu: "Kako mislite? Kao sličice?"

Neće ništa biti od razmjene sličica i žetona, ali dugogodišnji HDZ-ov partner HSLS vidi drugu opciju. "Nije nemoguće da s obzirom na ove okolnosti i neslaganje dva partnera da se nešto dogodi nakon lokalnih izbora. Ukoliko se dva partnera ne dogovore možda nas očekuju neki izbori krajem godine. Ja samo vodim stranku na način da ništa nas ne smije iznenaditi“, poručuje predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak.

Bili bi to peti izbori u manje od dvije godine. Zašto ne odmah? Zato što u ovom trenutku HDZ-u rejting ne dopušta takav rizik. Prema posljednjem Crodemoskopu RTL televizije, HDZ ima podršku 26 posto birača i trend blagog pada. A u blagom padu je i SDP s 23,5 posto podrške.

Stari odlaze, novi dolaze

U SDP-u su spremni za izbore kad god bili, tvrdi šef stranke, Siniša Hajdaš Dončić, i uvjerava da nema šanse da opet dođe predsjednik Milanović, makne ga i kaže da je kandidat za premijera. Prije mjesec dana ovako nam je odgovorio na to pitanje: "Čovjek je dobio 75 posto, to ga obvezuje da ostane predsjednik do zadnjeg dana. Da ponovim, ja sam budući hrvatski premijer. Točka“.

Točku na novu Vladu Plenković će staviti i prije eventualnih novih izbora. Spominje se rekonstrukcija. Sigurno odlazi ministar EU fondova Šime Erlić koji želi biti gradonačelnik Zadra. Spominju se i ministar obrazovanja Fuchs i vanjskih poslova Grlić Radman. A od početka rada ove Vlade dogovor je da čelnik DP-a, Ivan Penava, nakon lokalnih izbora postane potpredsjednik Vlade bez portfelja. Plenković rekonstrukciju niti potvrđuje, niti demantira. "To je moj prerogativ kao i inače. Na kraju će biti onako kako će predsjednik Vlade odlučiti što se toga tiče", odgovara Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Priča o rekonstrukciji plete se paralelno s lokalnim izborima koji su u svibnju. Nakon teškog poraza na predsjedničkim, novi test za HDZ. Procjene kažu da su im na kocki Varaždinska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Bjelovarsko-bilogorska županija. Oči su uprte i u Vukovar. Do kraja idućeg tjedna HDZ i DP trebali bi objaviti da je njihov zajednički kandidat za Vukovar DP-ov Domagoj Bilić, a županiju HDZ-ov Ivan Bosančić. A čovjeka koji je osvojio 75 posto glasova na predsjedničkim izborima nigdje. Svi pričaju o njegovoj inauguraciji, a on se tek jednom od reizbora pojavio pred medijima. I govorio o zahtjevu Plenkoviću za sazivanje sjednice Vijeća za obranu kao i imenovanju veleposlanika, što je na čekanju od prvog mandata. Još u siječnju je poručio – oprezno s listama pa dodao: "Bez dogovora s predsjednikom ne možeš ništa. Jer su potpis obvezan. To je binarni proces. Nitko od nas dvojice ne može drugu stranu natjerati da nešto napravi“.

U međuvremenu se pojavila informacija da je ministarstvo vanjskih poslova započelo je s izradom liste za veleposlanike i generalne konzule, koje mora dostaviti u Ured predsjednika, što se protumačilo kao pružanje ruke pomirenja. Pristaje li pak na sjednicu Vijeća za obranu premijer zasad ne otkriva.

"Imamo vremena za to. Sad smo u Münchenu, idemo u Egipat, imamo puno dužnosti. Kada dođe vrijeme, komunicirat ćemo“, poručio je Plenković

Komunikacija dva brda proteklih je tjedana bez javnih uvreda. Ali, u HDZ-u ustraju da neće doći na inauguraciju novom/starom vladaru Pantovčaka.