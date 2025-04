Hermanov dječački san bio je 'lijepe žene, dobri auti i uvijek happy end'

RTL-ova Dajana Šošić ugostila je u studiju kandidata za gradonačelnika Zagreba, Mislava Hermana.

Tomašević nije uspio izglasati GUP jer Ministarstvo nije dalo suglasnost - je li to politički udar HDZ-a?

Nije politički udar HDZ-a, nego nesposobnost gradonačelnika. Zakoni vrijede za sve pa tako i za Tomaševića. Kad GUP bude napisan da zadovoljava zakonske kriterije, dobit će zeleno svjetlo od resornog ministarstva.

Tomašević kaže da je riječ upravo o tome i da je ministarstvo namjerno odugovlačilo?

Ja bih postavio pitanje Tomaševiću što je čekao četiri godine s donošenjem GUP-a i je li primjereno i politički moralno da se jedan tako važan dokument, a to je najvažniji dokument u jednom sazivu gradske skupštine, donosi na posljednjoj ubačenoj sjednici Gradske skupštine kojoj smo dva puta mijenjali termin. Mislim da je to u potpunosti neprimjereno. Kada je bio vođa oporbe 2021. godine u Gradskoj skupštini, sve točke koje su bile imalo škakljive, maknuli smo sa sjednica da se ne bi donosile prije samih izbora.

Anto Nobilo je podnio kaznenu prijavu za navodne malverzacije na Hipodromu pa osnovao stranku - je li slučajnost - baš sad su izbori?

To nije pitanje za mene. Ja mu mogu čestitati da se kao odvjetnik odvažio i da ulazi u jednu tešku arenu koja se zove politička arena. Što se tiče kaznene prijave, mi se od početka nismo u to miješali. Ja na famoznu tiskovnu konferenciju nisam bio pozvan. Da sam bio pozvan, ne bih se ni odazvao.

Iz 'Možemo' kažu da su u pozadini njegovi financijski interesi…

Ne ulazim u pozadinu bilo čega. Mislim da je to stvar između gospodina Tomaševića i gospodina Nobila. Vidim da se Tomašević jako uzrujao što je Nobilo na ovaj način ušao u zagrebačku politiku. Posao gradonačelničkih kandidata nije nazočiti takvim tiskovnim konferencijama, propitkivanje kaznenih prijava. Naše je da ukažemo što u Zagrebu nije dobro i što ćemo promijeniti.

Nudite svoju viziju Zagreba - a istodobno vaši bliski suradnici, potpredsjednici zg HDZ-a Aladrović i Barbarić imaju optužnice. Kakva je to poruka?

Odlično pitanje. Aladrović nije bio optužen za bilo kakvu financijsku korist..

Ali je za zapošljavanje preko veze...

U ovome slučaju govorimo o financijskoj koristi i on je odličan primjer dvostrukih kriterija ove prepoštene zeleno lijeve političke stranke koja se zove Možemo. Sjetimo se samo što je Sandra Benčić u petak u Saboru rekla, da je to samo sedam tisuća eura koje Mile zaradi na jednom koncertu, to kao nije ništa. Dvostruki kriteriji se primjenjuju…

Jesu li ovo dvostruki kriteriji HDZ-a: Gabrijela Žalac je suspendirana, Darko Horvat je sam podnio ostavku. Oni su još tu...

O tome ćemo se brinuti kada za to dođe vrijeme. To mi uistinu sada nije u fokusu, meni je sada u fokusu Tomislav Tomašević.

Bojite li se Marije Selak Raspudić? Oboje pucate na isto biračko tijelo?

Ne bojim se. Vrlo smo srdačno pozdravili njezin ulazak u ovu kampanju. Bilo mi je vrlo simpatično kako je preuzela naš video materijal, čitavu bit naše pretkampanje s našim "Rasturili smo" je preuzela sebi. Toliko mi je simpatična u tom svom uključivanju u našu kampanju, kampanju HDZ-a - čisto razmišljam da je pozovem da mi bude zamjenica,

Hoćete li smatrati svojim osobnim porazom ako ona uđe u drugi krug, a vi ne?

Ne, jer se to neće dogovoriti. Mi sigurno ulazimo u drugi krug. Vidim sebe i svoje suradnike. Ono što od nje, i drugih kandidata, očekujem je da mi daju podršku u drugom krugu.

Zašto ste u videu na društvenim mrežama rekli da želite biti James Bond?

Jajo je uvijek pjevao 'Uvijek sam želio biti heroj, ne kao James Bond', a ja sam uvijek htio biti James Bond. Dječački san svakog dečka iz Zagreba su lijepe žene, dobri auti i uvijek happy end.

Koji bi bio vaš prvi potez?

Prometno rasteretiti Zagreb, otvoriti sve što je preko noći zatvoreno, preko noći ćemo mi i otvoriti. Ukidamo blokovsko parkiranje, mičemo stupiće, idemo s poreznim rasterećenjima, dižemo građanima plaće, odmah preko noći i ono što je bitno, idemo s dobrim demografskim mjerama, uvodimo besplatni vrtić za svu djecu.

Ako ne pobijedite, očekujete li neku drugu, možda i nagradnu funkciju? Davor Filipović je postao ministar...

Ja sam nakon izbora - gradonačelnik Zagreba.

Tko je bio bolji gradonačelnik - Bandić ili Tomašević?

Pošto od Tomaševića nema goreg - Bandić. I samo bih podsjetio Tomaševića da bi bilo u redu da mu se nakon toliko godina uredi grobno mjesto. Ovako ismijavati mrtvog čovjeka, ispod je svakog kriterija, a i bračni par Kekin bih podsjetio da im je Bandić ustupio praktički besplatni parking u garaži Tuškanac, a sada se prema njemu odnose ispod svakog kriterija.