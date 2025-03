Cirkus na Gradskoj skupštini: Pogledajte što je donio Herman! Klisović: 'Nadam se da nije bazuka'

U Staroj gradskoj vijećnici održala se 42. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, na kojoj su gradski zastupnici i dužnosnici raspravljali o ključnim temama koje oblikuju budućnost glavnog grada.

Sjednicu je otvorilo izvješće gradonačelnika Tomislava Tomaševića o radu u drugoj polovici 2024. godine, pri čemu su zastupnici analizirali provedene projekte, ali i izazove s kojima se Grad Zagreb suočava. No, rasprava je uskoro prešla u kontroverzniji ton, kada je Mislav Herman, zastupnik u Gradskoj skupštini, ponovno izveo svoj poznati "performans".

Kritika novim prometnim pravilima

Ovaj put, Herman je odlučio kritizirati nova prometna pravila u centru grada, ali i noviji vizualni identitet Zagreba, inspiriran radovima umjetnika Tomislava Gotovca iz 80-ih.

U svom nastupu, Herman je donio prometni stupić u futroli, koji je opisivao kao simbol novih pravila koja smatra problematičnima.

"Nadam se da to nije bazuka", rekao mu je Joško Klisović.

"Ljudi nije nikakvo oružje. Ne bojte se", rekao je Herman, izazivajući reakcije okupljenih zastupnika.

Herman je objasnio da stupić simbolizira Donji i Gornji grad, dok dvije bijele linije označavaju granicu između njih, a biciklistička staza se proteže između tih linija. Na vrhu stupića, tvrdio je, nalazi se svjetlosna kupola koja predstavlja "najpoznatije zagrebačko brdo", a to je Jakuševec. Ujedno je Herman komentirao da je stupić simbolizirao "prometni kaos koji ste gradonačelniče stvorili".

Tomašević mu nije ostao dužan

Gradonačelnik Tomašević nije ostao dužan na Hermanovu kritiku i reagirao je oštro: "Iskreno, gledam vas i mislim si je li ovo kandidat za zagrebačkog gradonačelnika."

Tomašević je potom podsjetio Hermana da je bio u koaliciji s bivšim gradonačelnikom Milanom Bandićem i da sada, kad se rješava problem Jakuševca, on proturječi rješenju. "Je li to odgovorno ponašanje? Je li to ponašanje kandidata za gradonačelnika?", upitao je gradonačelnik.

Kada je Herman ostavio futrolu od stupića kod govornice, Tomašević je uzvratio s duhovitim komentarom: "To bi trebao biti slogan HDZ-a. Previše toga za odnijeti."

Herman je izrazio nezadovoljstvo gradonačelnikovim odgovorom, tvrdeći da u njemu nema nikakve inkluzivnosti. "Bezobrazno odgovarate na ovaj konstruktivni prijedlog. 181 eura za stupić. On će se idealno uklopiti u vizualni identitet Grada Zagreba", poručio je Herman.

Gradonačelnik Tomašević nije propustio priliku da ponovno prozove bivšu vlast za dug koji je ostavljen Gradu Zagrebu, naglašavajući da je to gotovo odvelo grad u bankrot.

"Što se tiče stupića, taj stupić ide na parkirno mjesto na Trgu žrtava fašizma ispred HDZ-a, gdje godinama niste plaćali parkirna mjesta", rekao je Tomašević, zaključujući time još jedan kontroverzni trenutak u današnjoj sjednici.

