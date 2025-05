'NON STOP' / Koliko nas laže umjetna inteligencija? Stručnjak: 'Prije bih to nazvao haluciniranjem'

Za odgovaranje na mailove, pisanje životopisa, pa čak i kao psihologa - umjetnu inteligenciju sve više koristimo. Time su češće i greške, pa i opasnosti koje one nose. Jer osim što smo se mali milijun puta uvjerili kako ljudi često lažu, što namjerno, što iz neznanja, laže i AI. O kakvim se lažima, odnosno greškama radi, zašto do njih dolazi, kako ih izbjeći i zašto to može biti opasno? Vodič za ChatGPT, Grok i sve ostale alate pogledajte u prilogu.