GEJ VJENČANJE / Godinama sanjao o 'da' u Hrvatskoj: Jasmin i Reginald proslavili osam godina ljubav u Istri

Na adresu je stigla je jedna neobična pozivnica: na vjenčanje na kojem su zavjete obnovila dvojica mladoženja. Ne bi to bila neka posebna vijest da u Hrvatskoj to opušteno i bez straha mogu napraviti svi koji to žele. Jedan par se zbog toga prvo vjenčao u Americi, a sada i u Istri. Nakon obitelji i prijatelja čestitala im i Ida Balen koja je s mladencima razgovarala i o lijepim i manje lijepim trenucima u životu. Trenutak kojeg je Jasmin čekao godinama. Jer kada su se on i Reginald prije osam godina oženili u Americi, činilo se da Hrvatska za tako nešto nikad neće biti spremna. Ali i to se dogodilo.

Više pogledajte u prilogu.