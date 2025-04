HVALA VAM NA POVJERENJU I PODRŠCI! / Već 21 godinu unosimo boje u vaš život: RTL sutra slavi rođendan! Evo što poručuju naša poznata lica

RTL sutra slavi rođendan! Već 21 godinu crvenom, žutom i plavom kockicom kao parni valjak jurimo hrvatskim eterom. Baš kako je to davno u svom hitu opjevao Husein Hasanefendić Hus. Dva desetljeća unosimo boje u vaš život. I one osnovne i sve one koje iz njih nastaju. I u crnim danima nastojimo vedrim bojama obojiti svijet. Poznata lica RTL-a u prilogu govore o svojim bojama i prvim danima na RTL televiziji. Ovim spotom želimo vam zahvaliti za godine povjerenja i podrške! ❤️