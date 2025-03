SANIRAJU SE POSLJEDICE / U Slavoniji evakuirane dvije obitelji, vodeni val bio je širine oko kilometar

U Slavoniji smirivanje vodene bujice. Situacija je pod kontrolom na širem području Našica i Orahovice. Saniraju se posljedice poplave, no kiša i dalje pada pa su dežurne službe obrane od poplava na svim kritičnim točkama. Mirno je i u Općini Crnac u kojoj su mještani proveli još jednu neprospavanu noć, a dvije su obitelji na svoj zahtjev i evakuirane iz svojih kuća.'Voda ide sa svih strana, stavimo nasip na jednoj strani, dođe voda s druge strane pa kad i na drugu stavimo dođe s treće, sve je to trajalo dvadesetak minuta najduže, taj vodni val je bio širine oko kilometra i nismo imali nikakve šanse da to zaustavimo, a evakuirali smo dvije porodice na njihov zahtjev, jedna starija gospođa je rekla da bi išla kod unuka pa smo je evakuirali kod unuka, a jedan bračni par također stariji je rekao da želi prespavati kod svojih rođaka', rekao je načelnik Općine Crnac Mato Damjan (HDZ).