U ovom hrvatskom gradu nema tko pokapati mrtve, traje tihi bunt: 'Ta plaća nije dovoljna'

Ni u smrti nema mira jer na pokope u Rijeci čeka se više od deset dana. Grobari kažu da ih nema dovoljno i da je tihi bunt kroz odlazak na bolovanje jedino što im preostaje.

Na bolovanju je 17 od ukupno 19 zaposlenih grobara. "To bolovanje je zbilja uzrokovano teškim fizičkim radom, psihičkim preopterećenjem svih djelatnika te želimo poručiti da se nešto po tom pitanju mora promijeniti. Od samih uvjeta rada, tako i do plaće zaposlenika", kaže grobar Aleksandar Sušnik.

Plaće su im, dodaje, od 1200 do 1500 eura s dežurstvima i radnim vikendima. To, s obzirom na fizički i psihički teret koji podnose nikako, kaže, nije dovoljno.

Tko je kriv za ovakvu situaciju?

Gradonačelnica poručuje da će uskoro biti izabran novi direktor Komunalnog Društva Kozala, koje upravlja riječkim grobljima.

"Rekla bih da je to jedan od pokazatelja zašto uopće provodimo natječaj za novog direktora. Činjenica da neodgovarajuće upravljačke odluke koje su donošene i proteklih godina su dovele i do ovakve situacije.

Tako da u najkraćem roku moramo i odabrati novog direktora i naravno i promijeniti način upravljanja", rekla je gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić.

Lista čekanja za pogrebe

Brojni su Riječani sve te probleme itekako osjetili i to u najtežim trenucima. Za pogrebe, žale se, kao da postoji lista čekanja.

"Po do deset dana.Više nisam čula, ali do deset dana jesu. I u kakvoj su oni onda psihičkoj situaciji? A možete si zamislit kakvoj psihičkoj situaciji. To proživljavat, to je strašno", kaže Mirela.

"Doći u takvu situaciju po pet deset dana čekati, doživljavaju te neugodnosti. Prema tome, oni to moraju obavljati redovno", kaže Drago.

"Plaće povisit i to sredit, šta drugo. Onda će i to krenut", kaže Desanka.

Sindikati upozoravaju godinama

Uz grobare je Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije. Na ovu situaciju upozoravaju godinama. "Kao Sindikat trenutačno smo u fazi pregovora za Kolektivni ugovor u KD Kozala i cilj tih pregovora, naravno, jest povećanje plaća i ostalih materijalnih prava radnika, jer smatramo da je isključivo to, način, rezultat tih pregovora da se osigura kako ostanak trenutačnih radnika, tako i privlačenje novih radnika", kaže Vedran Sabljak.

"Poruka ljudima koji čekaju je da nažalost ovo nije bio naš plan, ovo nije bila naša ideja. Ovo jednostavno bilo nešto što smo morali napravit, da i njima i nama u budućnosti bude bolje, da sve to bude protočnije, kvalitetnije", kaže grobar.

Grobari su na bolovanju od prošlog petka. Plan im je vratiti se na posao prekosutra, nakon tjedan dana s nadom da su njihovu poruku - svi čuli.