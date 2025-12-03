Nove vijesti o sudbini Vjesnika: Doznajemo koje metode su predložene za rušenje

Rušenje Vjesnika najvjerojatnije neće biti ove godine. Ministarstvo graditeljstva mora razmotriti 18 ponuda koje su im pristigle.

Nove vijesti o sudbini Vjesnika. Kako doznajemo u Ministarstvu neke od metoda strojnog rušenja koje struka predlaže i koje stoje u ponudama su dohvat bagerom od vrha prema dnu, rezanje takozvanim dijamantnim rezom i treća metoda strojnog rušenja uz pomoć takozvanog letećeg bagera.

"Zatražili smo informativne ponude i od 34 gospodarska subjekta smo zaprimili njih 18, dio se odnosi na strojno uklanjanje, a dio na miniranje", kaže Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva.

Više je metoda u igri

O miniranju se najviše priča, ali i sve spomenute strojne metode su još u igri i evo što one uključuju:

"To su recimo metode uklanjanja izvana kada bager ne može doći tako da bi se to podrazumijevalo da se izvana kranovima podigne bager ili stroj ili nešto slično što bi bez opasnosti bilo ako dođe do urušavanja da netko nastrada niti bi bilo ljudi u tom trenutku na konstrukciji", objasnio je statičar u Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo Mario Uroš.

Zagrebački Rudarsko-geološko-naftni fakultet predlaže rušenje miniranjem na način da se neboder sruši na Savsku cestu.

"Znači naša ideja je da Vjesnikov neboder rotira u smjeru zapada, to je jedna kombinira metoda koja uključuje urušavanje u tlocrt, ali i rotaciju", smatra profesor Mario Dobrilović.

Međutim, dio struke s time se ne slaže.

Miniranje preopasno?

"U javnosti se spekulira i mislim da miniranje ne dolazi u obzir. Mislim da je takav položaj zgrade dosta specifičan, blizu pothodnika i zgrade i da je to nemoguće i preopasno", kaže Žarko Željko, sudski vještak za graditeljstvo. No na fakultetu kažu kako je ta metoda - sigurna.

"Mi očekujemo da materijal Vjesnika ne bi trebao izaći van sadašnje parcele, odnosno ograde Vjesnika i da bi se trebao osloniti prilikom pada, bez inezivnog udara i vibracija o tlo", dodaje Dobrilović.

Sve ponude bit će analizirane do kraja tjedna.

'Sporije, ali sigurnije'

Miniranjem bi se to najvjerojatnije najbrže izvelo, i ako bi se osigurale sve mjere za okolne zgrade to bi najvjerojatnije bi bilo brže, ali i metode rezanja dijamantnom krunom vjerojatno bi dobro išl i ta konstrukcija se ne bi dinamički uzbudilo.

Sporije, ali sigurnije, kaže sudski vještak Željko.

"Išlo bi se s malim bagerima, strojevima koji bi bili upravljani, rušio bi se kat po kat, to je duža metoda, ali puno sigurnija, ima dosta prašine, treba zaštititi objekt i povremeno zalijevati", dodaje Željko.

Kriterij odabira bit će brzina, cijena i kvaliteta izvedenih radova, kažu u resornom ministarstvu. Kako doznajemo neke od tvrtki i ustanova su u svojim ponudama naveli kako će im za ovaj zahtjevan projekt trebati pomoć iz inozemstva.