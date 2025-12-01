Vjesnik, Advent i shopping groznica: Koji su vaši trikovi za 'preživljavanje' prometnih gužvi u Zagrebu?

Jutros je prvi put na radni dan testirana nova prometne regulacije uz zagrebački Vjesnik gdje se ponovno se može voziti u oba smjera.

No, skretanje ulijevo iz Slavonske na Savsku cestu je strogo zabranjeno. Mnogi vozači jučer takvo prometno rješenje nisu poštovali zbog čega su se stvarale prometne gužve, ali i potencijalno opasne situacije. Jutros - potpuno drugačija situacija jer je policija usmjeravala sve vozače na raskrižju koji su pokušavali skrenuti da nastave voziti ravno kako se ne bi stvarale gužve.

Uz probleme oko Vjesnika, počeo je i Advent, kreće i šoping groznica pa će gužvi biti još. Zato u našoj redovitoj rubrici Pitamo i vas: Koji su vaši trikovi za "preživljavanje" prometnih gužvi u Zagrebu?

