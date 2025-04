Zagrepčani krenuli žestoko s pripremama za Thompsona: Dijele parkirna mjesta, ali to nije sve

Manje od tri mjeseca su do Thompsonovog koncerta na Hipodromu, a tisuće ljudi čeka ogroman posao organizacije. Stiže pola milijuna fanova. Prvog srpanjskog vikenda na Hipodromu će Thompsonove hitove pjevati pola milijuna ljudi koji su uspjeli kupili ulaznicu. Ista je besplatna za djecu do osam godina, invalide i njihovu pratnju. Dok i cijene smještaja za 5. srpnja ruše rekorde, Klaudija svoja parkirna mjesta, tik do Hipodroma nudi potpuno besplatno.

"Ponudili smo šest, pet smo već riješili. Dolaze nam ljudi, kao rezervacija, ali gratis rezervacija. S obzirom na to da je pun smještaj, ljudi koji će dolaziti traže parkirno mjesto kud će s automobilima, pa evo parkirno mjesto na Kajzerici bi moglo biti rješenje", kaže Klaudija Kapural. A u dogovoru sa susjedima - nude i dodatnu pomoć.

"To su ljetni mjeseci, mogli bi napraviti neke punktove, nas to ne košta puno, pa ćemo dijeliti vodu, možda i neke prirodne sokove", dodaje Klaudija.

Pripreme za papu trajale su 38 dana

Petog srpnja 2025. na Hipodromu će biti 500 tisuća ljudi - a 31 godinu prije - 11. rujna 1994. bilo ih je dvostruko više - službeno je misa Ivana Pavla II. na Hipodromu - najveći skup u Hrvatskoj. Joško Morić je tada bio pomoćnik ministra unutarnjih poslova koji je sve organizirao. Bilo je izazovno, što zbog broja ljudi, što zbog ratnog stanja.

"Uobičajeni standard za papine dolaske, za pripremu papinih dolazaka bio je šest mjeseci, mi smo, zbog okolnosti u kojima se zemlja nalazila sve napravili za 38 dana, i u 38 dana smo se morali organizirati", kaže stručnjak za sigurnost Joško Morić.

Vrijeme je dragocjeno, važno - kada je u pitanju i organizacija Thompsonova koncerta, toliko će sve biti masivno da će skele same pozornice biti iste visine kao zgrada od nekoliko katova.

Puno posla pred organizatorima

Svakih 70 do 80 metara na Hipodromu trebali bi biti izlazi, šankovi, videozidovi. Tisuće kuhara, konobara, vatrogasaca, pripadnika hitne pomoći, civilne zaštite. To je tek početak, puno je posla pred organizatorima.

"Ima razgovora na svim relacijama, međutim ništa konkretno novo što bi vam mogli reći da je od interesa javnosti u ovom trenutku. Stožer nije organiziran. Uglavnom su sastanci bilateralni, još uvijek nisu trilateralni, kad govorim o trilateralnim, mislim na državu, organizatore i grad", rekao je Tomašević.

"Ako ćemo na nekom prostoru imati pola milijuna ljudi to znači da taj prostor mora biti organiziran u više sektora to znači da između tih sektora mora biti širina prolaza koja mora omogućiti dolazak vozila, hitnih službi, koja mogu moći evakuirati nekoga iz tog prostora, na primjer sigurno će jedan broj ljudi kolabirati iz ovog ili onog razloga", dodaje Morić. Jer na koncert s najviše publike na ovim prostorima - doći će, u prosjeku svaki osmi stanovnik Hrvatske. Da bi svi uživali u na Hipodromu - sve mora funkcionirati besprijekorno. Što se sprema, koliko su zapravo intenzivne pripreme - znat će se iza uskrsnih blagdana.

