Nešto nezapamćeno: Profesor fizike objasnio do kojeg kvarta će se čuti Thompsonov koncert

Koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona (58) na zagrebačkom Hipodromu, koji će prema procjenama okupiti oko pola milijuna ljudi, neće ostati ograničen samo na posjetitelje – čut će ga i oni kilometrima dalje.

Za 24sata, profesor fizike s PMF-a Nikola Poljak pojasnio je da će se zbog snage razglasa koncert jasno moći čuti do tri kilometra udaljenosti, a u idealnim uvjetima i do deset – premda u praksi buka grada i prepreke značajno smanjuju doseg.

"Na udaljenosti do pet kilometara još ćete moći prepoznati glazbu", kaže Poljak i ističe da je zvuk s koncerata često jak poput sirene hitne pomoći.

Foto: PIXSELL/Matija Habljak

Od Dugava do Španskog, Črnomerca i Maksimira

To znači da će se koncert jasno čuti u Dugavama, Trnju, na Trešnjevci, sve do Glavnog kolodvora, dok će se slabije, na razini pozadinske buke, moći čuti čak do Maksimira, Šalate, Pešćenice, Črnomerca, Španskog i Buzina.

Osim akustike, veliki koncert poput ovog otvara i niz sigurnosnih izazova.

Prepoznati točke pucanja

Profesor Davor Horvatić objasnio je kako fizičari pomažu u organizaciji masovnih događanja: prate tokove kretanja ljudi, analiziraju kritične točke u prostoru, pa čak i simuliraju potencijalne opasnosti poput stampeda.

"Fizika nam omogućuje da unaprijed prepoznamo ‘točke pucanja’ u sustavu i pomognemo stručnjacima da ih preveniraju", naglasio je Horvatić.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Dodaje kako ponašanje mase u gužvi podsjeća na molekule. Svi se pokušavaju odmaknuti jedni od drugih, a kaos nastaje kad samo jedna osoba izađe iz pravilnog obrasca kretanja. U tome fizika može biti alat, ne da ‘pametuju’, već da modelima i simulacijama doprinese sigurnijoj organizaciji.

