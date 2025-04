Vedrana Rudan o Thompsonovom koncertu: 'Hrvati lažu sami sebe i lože se na pi*darije'

Poznata hrvatska književnica, novinarka i društvena kritičarka Vedrana Rudan (75) objavila je novu kolumnu u kojoj, u svom prepoznatljivom stilu, komentira aktualna društvena i politička zbivanja u Hrvatskoj. Ovog puta fokus je stavila na najavljeni koncert hrvatskoga pjevača Marka Perkovića Thompsona (58) na zagrebačkom Hipodromu, masovnu euforiju koja ga prati te što takvi događaji govore o društvu u cjelini.

“Svanulo nam je

Jesam li luda? Svakoga dana po portalima vrišti vijest kako će Thompson na Hipodromu pjevati pred 500 000 ljudi, toliko je karata prodano i tako će Hrvatska opet postati prvak svijeta. Ovaj put ne uz pomoć depiliranih muških nogu nego ćemo ući u povijest glaščinom heroja Domovinskog rata. Ali… Koncert za 500 000 ljudi neće se održati. Hrvati po tko zna koji put lažu sami sebe i lože se na pizdarije. Da bi se mogao organizirati takav skup s takvom publikom na Hipodromu bi trebali dežurati svi hrvatski liječnici, kola hitne pomoći morali bismo posuditi od susjednih zemalja, nemamo policije dovoljno ni za održavanje reda u gradu sa manje stanovnika.

Tih pola milijuna sretnika mora negdje srati, pišati, spavati, jesti… Zagreb ima oko 750 tisuća stanovnika i jednostavno nije spreman za toliku količinu sranja. Rock in Rio je jedan od najvećih festivala na svijetu. Na prvom je bilo 1.38 milijuna ljudi u deset dana, drugom (10 dana) i četvrtom (7 dana) 700 000, a trećem (7 dana) 1,2 milijuna. Svaki koncert imao je niz poznatih svjetskih glazbenika. Kužite? Nema veze, ulaznice su prodane, brojka se vrti a mi smo dobili odgovor na hrvatsko pitanje svih pitanja, što Hrvatice i Hrvate može izvući iz kuće i učiniti da zaborave gdje žive. Svi koji budu na Hipodromu pjevat će i plesati i boljet će ih kurac, Thompsone, care, što učitelji gladni štrajkaju a ministar veterinar mlati mjesečno tisuće eura. Severina je sve napisala.

Čovjek koji je pred pedeset godina bio sposoban da bez napora izvuče tele iz krave danas u sedamdeset i trećoj jedino zna kako iz učitelja i profesora izvući dušu. Naš Veliki Vođa, veliko, zadriglo nešto, poziva na rat iako je imao prilike dok je bio mršav ići u borbu.Nije. Ne bi ni danas da nas kojim slučajem napadne netko. Zašto bi nas bilo tko napao ovako jadne i prodane to samo zna on i njegovi pajdaši koji trpaju u džepove proviziju od kupnje oružja. Ministar… ne sjećam se čega, u gaćama puca po šumama i gorama i ubija neprijatelje koje samo on vidi. Ministar… Treba li uopće nabrajati sve te lopine i luđake koji su dobili šansu da od nas rade budale, bića gladna kruha, nesretnike bez dostojanstva i elementarnih prava na nešto što bi izgledalo kao život.

A onda, a onda… A onda se pojavi Thompson i izbriše sav naš jad i sve naše muke. Zato bi trebalo nekako organizirati da, ne pola milijuna, nego svaki građanin i građanka Hrvatske koji nemaju za ulaznicu do nje dođu besplatno. Predlažem da HZZO dijeli uputnice nama kojima je dosta svega, a Thompson bi trebao organizirati koncert u svakom kutku ove europske velesile i spasiti nas od depresije i osjećaja da nam pomoći nema. Nadam se da u međuvremenu ono debelo čudovište neće u Hrvatsku uvesti još milijun sirotih Ukrajinaca i da neće objaviti rat Rusiji. “

