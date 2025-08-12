Stari panjevi tinjaju na golemom požarištu, a ide noć: 'Ostavit ćemo dio snaga za ne daj Bože'

U Krilu Jesenice razgovarali smo uživo za RTL Danas sa zamjenikom zapovjednika DVD-a Dugi Rat, Markom Kadićem, koji kaže da je prije 24 godine, točno na jučerašnji datum, izgorjela cijela općina.

"Imamo dosta starih panjeva koji tinjaju i tinjaju. Dobro je da smo u zadnja 24 sata požar zadržali u granicama unatoč visokim temperaturama do 39 stupnjeva i olujnoj buri koja je puhala. Nismo još u potpunosti sigurni da možemo proglasiti potpunu lokalizaciju požara."

Ide noć, vatrogasci su na oprezu

O noći pred njima kaže: "Nije da se plašimo, ali smo na oprezi. Povijest nas je naučila da na ovakvim područjima s velikim izgorenim površinama ne možemo se opustiti do zadnjeg trena. Bit ćemo u pripravnosti, ne daj Bože, da smo spremni reagirati."

O uzroku požara nije htio govoriti. Postoje špekulacije, a kaže da to prepuštaju MUP-u.

Trenutno preslaguju snage i danas nisu imali incidentne i značajna paljenja. Raspustili su dio snaga, ali će minimalno 30 vatrogasaca sa 7 vozila biti na lokaciji, Kadrić kaže: "Za ne daj Bože!"