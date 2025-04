OPASNO VRIJEME / Srušena stabla, oštećeni krovovi: Obala u kaosu, stanovnici su ljuti: 'Dva dana smo odsječeni'

Kaos zbog olujnog juga diljem obale se nastavlja. Na području Šibensko-kninske županije srušeno je više stabala, a oštećeni su brojni krovovi. Vatrogasci su na intervencijama, dok su trajektne i brodske linije u prekidu prema otocima šibenskog arhipelaga. U krugu Policijske uprave Šibensko–kninske, u Mandalini, zbog pada velike grane oštećena su dva osobna vozila. A zbog jakog juga, do Lastova se dva dana nije moglo. Iako je jedan trajekt tek maloprije isplovio prema Lastovu, stanovnici su ljuti. Pitaju se koji je protokol kad trajekti ne plove i helikopteri zbog vjetra ne lete. Nakon tragične smrti 26-godišnjeg mladića, koji nije mogao hitno doći do potrebne liječničke skrbi strahuju što će se dogoditi ako ponovno dođe do sličnog slučaja. Neki su otočani zbog juga zapeli u Splitu