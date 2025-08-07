Slavonac ostavio siguran posao i krenuo u avanturu života: 'Mislio sam da je popio krivu tabletu'

Kajak s Grenlanda na Dravi - ostvarenje je to sna čovjeka koji se na izazovan posao izrade kajaka odlučio upravo zbog ove rijeke.

"Bio je neki cilj savladati Dravu uzvodno, pošto nisam baš neki od kondicije, moralo je biti nešto malo uže i brže", priča nam graditelj kajaka Marjan Bonus.

Lovački kajak Inuita činio mu se idealnim rješenjem, iako njegovi prijatelji nisu bili sigurni u to.

"Ja sam gledao, mislio da ili je popio tabletu neku krivu ili da je čovjek spalio", prisjeća se Marjanov prijatelj Božidar Vrselja.

No, Marjan se predano posvetio istraživanju i naravno radu koji nije nimalo jednostavan. "Svako od rebara zapravo trebate na visokoj temperaturi pariti da bi ga mogli saviti, morate dobiti željeni oblik svakog rebra – nijedno nije isto“, objašnjava ovaj domišljati Slavonac.

Konstrukciju kajaka na Arktiku nekada su oblagali kožom, a danas to rade drugačije.

Ostavio posao

"I oni su počeli koristiti modernija, sintetička platna, znači poliester ili poliamid, ja koristim poliamid ili najlonsku tkaninu koja se znači impregnira s lakom“ pojašnjava Marjan.

Izrada kajaka toliko ga je zaokupila da je zbog nje napustio posao u IT industriji. Neke su stvari ipak ostale iste.

"Mi sjednemo, on priča o IT sektoru i sad unazad godinu i pol dana već je dojadio, kad god sjednemo priča o kajaku, drvetu, materijalu“, otkriva Marjanov prijatelj.

Prototip koji je napravio za godinu dana Marjan je i testirao kako bi provjerio sve moguće situacije. "Ispostavilo se da funkcionira, bez obzira na to što je ovo morski kajak zapravo, ali lijepo vozi na Dravi,“ uvjerava Marjan.

A to lijepo iskustvo nažalost još nisu mogli doživjeti svi.

"Probao sam ja sjesti u to njegovo čudo s obzirom na to da ja vozim motor, ali kao što vidite ja sam u pretovaru nekih 15 kilograma tako da taj kajak nije za mene,“ kaže Marjan.

Do sada napravio tri kajaka, a kaže da će razmisliti i o modificiranim modelima u kojima bi i prijatelji doživjeli ono što je on osjetio kada je zaveslao Dravom.

"Smile od uha do uha ono, kada sam vidio da mogu uzvodno, ono – to je to,“ opisuje Marjan.

Izrada kajaka bila mu je izazov, nastavila se kao hobi, a mogla bi postati i posao. Kako izrađuje kajake objavljivat će i na svojoj web stranici, a kada to vide na Arktiku - tko zna?