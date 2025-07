Psi i mačke - da, djeca - ne! To je oglas iznajmljivača iz Vodica koji je izazvao burne reakcije. U Hrvatskoj ne postoji zakon koji to brani, a RTL Danas doznao je da su hoteli sve više okrenuti odraslim gostima.

Strmo stubište teško je i za pse, a kamoli za malu djecu. No bili smo u apartmanu u splitskom getu gdje smiju i jedni i drugi. Vlasnici nije palo na pamet određivati dob gostiju, iako ne osuđuje one koji se na to odluče. "Postoji nekoliko razloga zašto netko ne želi djecu, a želi pse. Možda malo oštro je to rečeno u tom oglasu, ali onaj tko se bavi turizmom i tko putuje zna da u svijetu postoje dosta resorta, hoteli i privatni smještaj 'only for adults'", priča nam iznajmljivačica iz Splita Irina Salvezani.

A naši gostiju koji putuju s ljubimcima imaju različita iskustva oko potrage za smještajem. "Bilo nam je teško pronaći smještaj, jer nema previše destinacija gdje su psi dopušteni i teško smo našli apartman koji to dopušta", govori Isabela iz Njemačke, dok Hans iz Švedske kaže da je lako putovati sa psom po Hrvatskoj te da nije bilo problem naći smještaj.

Što kažu zakoni?

Većina privatnog smještaja ipak je okrenuta obiteljima, ali postoje i oni koji primaju samo odrasle goste, a lako je to provjeriti na jednoj od platforma. "Za kolovoz za cijelu Hrvatsku ima više od 3.300 objekata koji primaju samo odrasle osobe i kućne ljubimce, nije to ništa neobično, prvenstveno su 'to adults only', samo za odrasle. Najviše toga ima u hotelima s pet zvjezdica. To je premium smještaj u kojima ljudi traže mir, tišinu, ekskluzivnost i tako", objašnjava Hana Matić, potpredsjednica Udruga spasimo male obiteljske iznajmljivače

Iznajmljivači čini se mogu bez većih prepreka odlučiti koga ugostiti, a koga ne. "U Hrvatskoj ne postoji takav zakon da iznajmljivačima priječi primanje odnosne ne primanje maloljetne djece, tako da oni to mogu uvjetovati kao što je to u hotelima", kaže Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, no dodaje da restrikcije nisu dobre jer smanjuju konkurentnost na tržištu.

"Kod platforma je drukčiji slučaj, ne možete napisati da ne primate djecu, ali možete napisati da je to 'adult only' smještaj na jednoj platformi, a u drugoj minimalnu dob prilikom 'check ina', da je to 18 ili 21 godina pa tako regulirati dobnu strukturu gostiju", nadovezuje se Marković.

Reakcija pravobraniteljice

Iz Ureda pravobraniteljice kažu da se oglas u kojem izričito kaže da djecu nisu dobrodošla može shvatiti kao oblik diskriminacije. "Izražavamo zabrinutost zbog postojanja takvih oglasa i smatramo neprihvatljivim, da se cijela jedna skupina - djeca - isključuje iz korištenja usluga u zajednici. Takva praksa šalje poruku da su djeca nepoželjna što je nedopustivo. U konačnici sud je taj koji odlučuje je li došlo do diskriminacije", ističe Tatjana Holjevac, zamjenica pravobraniteljice.

No čini se da će djeca za neke i dalje biti nepoželjni gosti, dok će ljubimcima, ma koliko glasni i oni bili - otvoriti vrata smještaja.