Pripremite se za ono što slijedi! Ide toplinski val za vikend, ali najgore tek slijedi

Turiste koji se odmaraju u Hrvatskoj očekuje povratak vrućina i pravog ljeta. Toplinski val već je krenuo na riječkom području, a u subotu će zahvatiti i ostatak Hrvatske.

Za nedjelju DHMZ upozorava na veliku opasnost od vrućine, a najgore će biti u ponedjeljak kada je za cijelo područje uz Jadran izdan najveći stupanj upozorenja. U Rijeci je danas temperatura bila blizu 35 stupnjeva pa se rashlađenje traži na plažama. U nedjelju će se vrućina proširiti na cijelu zemlju, a u ponedjeljak se očekuju temperature i do 40 stupnjeva.

Nada iz Rijeke uvjerava da prati svoj osjećaj kako se ponašati po ovakvim vremenima: "Dobro i liječnik uvijek kaže - ja imam relativno svijetlu kožu i puno pjega i zato se i čuvam. Ako su ekstremne temperature, uvijek uz sebe imam vode ili je kupim. Nosim i šešir".

Pazi se i Vesna iz Bosne i Hercegovine s kojom smo razgovarali: "Nosimo osvježenje, vodu, sokove, voće. Pripremimo se da možemo čitav dan bit na plaži": Kaže da ne uzima zdravo za gotovo jako sunce, što zbog sebe, što zbog djece, traži hladovinu.