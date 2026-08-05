Što stranci znaju o Oluji? 'Bili smo uzrujani i Francuzi nisu bili tihi!'

Hrvatske zastave koje su se vijorile duž splitske Rive teško je bilo ne primijetiti na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. No, znaju li brojni strani turisti koji ovih dana borave u Splitu zašto su postavljene?

Odgovori su bili različiti – od onih koji dobro poznaju hrvatsku povijest do onih koji priznaju da o njoj znaju vrlo malo.

„Nacionalni je praznik, predstavljaju pobjedu“, rekao je Hachem iz Tunisa.

Camille iz Francuske odmah je znala o kojem se događaju radi.

„Oslobođenje Hrvatske 1995. godine. Sjećam se toga. Slavio se kraj rata i svi ljudi su se radovali“, rekla je.

Allister iz Engleske kaže da je o Domovinskom ratu nešto čuo, ali ne mnogo.

Na pitanje je li se o tome govorilo u britanskim medijima odgovorio je: „Govorilo se o tome na televiziji, ali ne previše.“

'Došli smo zbog alkohola i partijanja'

Među turistima bilo je i onih koji o Hrvatskoj i njezinoj novijoj povijesti ne znaju gotovo ništa.

„Ne znam puno o Hrvatskoj“, priznao je Teun iz Nizozemske. Na pitanje što ga je privuklo da dođe u Hrvatsku kratko je odgovorio: „Alkohol. Partijanje s prijateljima.“

Ipak, većina turista koje smo susreli tijekom dana pokazala je da zna barem osnovne činjenice o hrvatskoj povijesti.

Daniel i Nisrine iz Maroka kažu da su se prije dolaska informirali o zemlji koju posjećuju.

Mladi informacije traže na društvenim mrežama

Neki mlađi turisti priznaju da o hrvatskoj povijesti nisu učili u školi, nego na internetu.

„S društvenih mreža“, rekao je Alex iz Francuske.

Na pitanje je li više naučio preko društvenih mreža nego u školi odgovorio je: „Da.“

Daniel i Nisrine dodaju da su u školi učili o ratu, ali ne i koliko je on bio nedavan: "U školi, ali nismo znali da je rat bio u tako nedavnoj povijesti, dok nismo potražili na internetu.“

Znaju nas najviše po nogometu

Ivica Petrušić, koji već 25 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, smatra da Hrvatska u svijetu ipak nije dovoljno poznata: „Premala smo zemlja da bi znali nešto puno o nama. Ja ne vjerujem, recimo da 80 posto Amerikanaca zna koji je glavni grad Hrvatske ili tako nešto. Znaju nas najviše po nogometu.“

Sport je mnogima bio prvi dodir s hrvatskom i regionalnom poviješću.

Hachem iz Tunisa kaže da je upravo zbog tenisa počeo istraživati ratove na prostoru bivše Jugoslavije.

„Moj najdraži tenisač je Novak Đoković tako da sam počeo učiti o povijesti Jugoslavije i rata, gledajući njegovu biografiju i njegov život, kad je NATO bombardirao Srbiju. A onda sam na poslu upoznao i ljude s Balkana pa sam imao priliku diskutirati s njima o tome.“

Stariji se još sjećaju ratnih vijesti

Stariji turisti puno se bolje sjećaju ratnih događaja iz Hrvatske tijekom 1990-ih.

„Svakodnevno se prikazivalo na televiziji, dugo vremena. Svi Francuzi su bili uzrujani i nisu bili tihi. Jer to se događalo u Europi. Svi Francuzi su se bojali. Nešto kao danas s ratom u Ukrajini. Slična emocija“, rekla je Camille iz Francuske.

Brojne generacije još će dugo pamtiti rat i bol, ali i ponos.

Oni mlađi Hrvatsku danas ponajprije doživljavaju kao zemlju mora, sunca i zabave – razglednicu jedne nove, vedrije Hrvatske.