Trump povlači važan potez za Bliski istok, ali ima uvjet: Netko bi mogao zaraditi milijarde dolara

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji, a njegovo odobrenje uvjetuje normalizacijom odnosa kraljevstva s Izraelom.

Sporazum je postignut u srpnju i omogućio bi američkim tvrtkama izvoz civilne nuklearne tehnologije u Saudijsku Arabiju. Kongresu je upućen u ponedjeljak, rekao je u utorak Reutersu američki dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Saudijsko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na upit za komentar.

Nije jasno kako Trump očekuje da će slanje nuklearnog sporazuma Kongresu, koji za njegovo razmatranje ima 90 dana zasjedanja, pridonijeti ostvarenju njegovih ciljeva.

"Predsjednikovo se stajalište nije promijenilo – sporazum može ići dalje samo ako se Saudijska Arabija pridruži Abrahamskim sporazumima", rekao je američki dužnosnik u elektroničkoj poruci.

Abrahamskim sporazumima nazivaju se sporazumi o normalizaciji odnosa između Izraela te arapskih i većinski muslimanskih zemalja, postignuti uz posredovanje SAD-a. Sporazumi sklopljeni 2020. i 2021. obuhvatili su Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Maroko i Sudan.

Saudijska Arabija traži put prema palestinskoj državi

Samo nekoliko dana nakon što je u srpnju postignut nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, Trump je normalizaciju odnosa s Izraelom postavio kao uvjet njegova stupanja na snagu. Trump je na sličnom sporazumu radio i tijekom svojega prvog predsjedničkog mandata.

Za nuklearni sporazum zalagao se i bivši predsjednik Joe Biden, koji ga je također želio povezati s Abrahamskim sporazumima. Diplomati su smatrali da je Rijad 2023. bio blizu normalizacije odnosa s Izraelom, ali je početak izraelskog rata u Gazi u listopadu iste godine promijenio okolnosti.

Saudijska Arabija zahtijeva nepovratan put prema uspostavi palestinske države prije nego što prizna Izrael.

Tridesetogodišnji nuklearni sporazum predviđa izgradnju reaktora tipa AP1000. Riječ je o projektu vrijednom desetke milijardi dolara, od kojeg bi korist imala tvrtka Westinghouse, u zajedničkom vlasništvu kanadskih tvrtki Cameco i Brookfield Asset Management.