Otac iz okolice Bjelovara tjerao sina da vozi traktor i šleper: Osuđen je na uvjetni zatvor

Sedam godina, od 2015., kada je dječak imao šest godina sve do lani, otac ga je iskorištavao za rad u polju.

"Omogućavao djetetu i tražio od njega da u svrhu obavljanja poslova na njegovom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u prometu na cesti, po poljskim putevima i na poljoprivrednom zemljištu upravlja poljoprivrednim traktorom, šleperom i drugim poljoprivrednim strojevima i osobnim vozilom", stoji u presudi.

Osuđen je na godinu dana uvjetnog zatvora zbog povrede djetetovih prava.

Zbog čega je otac kažnjen?

"Po meni nije povreda djetetovih prava to što je pomogao ocu na obiteljskom gospodarstvu, djecu treba uključiti djecu da steknu radnu naviku. Međutim, ovdje u konkretnom slučaju radi o povredi više zakona. Naime dijete je upravljalo traktorom i osobnim vozilom prije 13. godine. Dakle, nije otac kažnjen zbog prisiljavanja na rad nego zbog dovođenja u opasnost takvim radom", kaže odvjetnik Tomislav Beloš.

I toga je, kako stoji u presudi, bio svjestan kao i činjenice da to šteti dječakovu razvoju, odgoju i odrastanju.

"Pa zapravo ne pamtim slučaj da su roditelji prijavljeni, odnosno osuđeni zbog iskorištavanja djeteta. Ako je osuđen, očito je odlučeno da je bilo iskorištavanje djeteta, ali to ne znači da je svako uključivanje djeteta iskorištavanje", kaže predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić.

Policija uhvatila dijete za volanom

Taj rad treba biti prilagođen djetetovoj dobi. Sve je otkriveno kada je policija u okolici Bjelovara zaustavila automobil za čijim je volanom sjedio 13-godišnjak. Otac je nakon toga uhićen i u istražnom zatvoru proveo je 10 dana.

"U konkretnom slučaju ako date, djetetu 13, 12 ili 10 godina da upravlja s traktorom od 260-300 konjskih snaga i osobnim vozilom da se vozi, dovodi dijete u neposrednu opasnost i tu po meni je tu potpuni izostanak roditeljskih kompetencija. Djeca nisu njegovo roblje, niti njegova pomoćna radna snaga", kaže odvjetnik Beloš.

Osuđeni 41-godišnjak ima troje djece i vlasnik je oko 70 hektara zemljišta. "Tanka je granica. I to zapravo govori koliko je neki roditelji dobar roditelja. Svaki roditelj bi trebao poznavati svoje dijete i dati mu onoliko odgovornosti koliko može preuzeti i kontrolirati ga", kaže Karačić.

Zavod za socijalni rad zakazao?

Otac se ispričao zbog takvog ponašanja i rekao da to više neće ponoviti.

"Ovdje se radi o recidivistu, dakle o osobi koja je više puta ranije kažnjavana prekršajno i kazneno. Mišljenja sam da je povreda ovdje višestruka i tu je zakazao Zavod za socijalni rad, jer ako je to više kaznenih i prekršajnih djela, a otac i dalje ima roditeljske kompetencije i ostvaraju osobne odnose koji su evidentno bez nadzora stručne službe, onda je evidentno zakazao Zavod za socijalnu skrb kratko i jasno", kaže Beloš.

A iz Zavoda za socijalni rad na naša pitanja ne odgovaraju, a iskorištavanje dječaka oštro je osudila pravobraniteljica za djecu. Imali su jednu sličnu prijavu, ali ju je Državno odvjetništvo odbacilo.