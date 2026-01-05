Migrantima počeli oduzimati mobitele, pregledavat će im i usta: 'Obećali smo vratiti red'

Na snagu u Ujedinjenom Kraljevstvu stupile su nove ovlasti koje omogućuju oduzimanje mobilnih telefona ilegalnim migrantima bez njihova uhićenja.

Vlada je priopćila da će to pomoći u prikupljanju obavještajnih podataka o krijumčarskim mrežama koje organiziraju prelazak u Ujedinjeno Kraljevstvo malim čamcima, piše BBC.

Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da sa zapljenama počinju u ponedjeljak u migrantskom prihvatnom centru Manston u Kentu, gdje je već dostupna tehnologija za preuzimanje podataka s uređaja.

Sve zbog istrage krijumčarskih skupina

Službenici će imati ovlasti zatražiti od migranata da skinu kapute kako bi ih pretražili u potrazi za mobitelima, a moći će im provjeravati i usta zbog mogućih SIM kartica.

Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) poručila je da bi prikupljene informacije mogle ubrzati istrage protiv krijumčarskih skupina.

"Obećali smo vratiti red i kontrolu na naše granice, a to znači suočiti se s mrežama za krijumčarenje ljudi koje stoje iza ove smrtonosne trgovine. Upravo zato uvodimo snažne nove zakone s ozbiljnim kaznenim djelima kako bismo presreli, poremetili i razbili ove odvratne bande brže nego ikad prije te presjekli njihove opskrbne lance", izjavio je ministar za sigurnost granica Alex Norris.

Telefoni bi kasnije mogli biti vraćeni

Vijeće za izbjeglice istaknulo je da je važno da se nove ovlasti koriste razmjerno. Naglasili su da su mobilni telefoni često spas za ranjive osobe jer im omogućuju kontakt s obitelji.

Ministar za migracije i državljanstvo Mike Tapp rekao je da bi zaplijenjeni telefoni kasnije mogli biti vraćeni, ali da će to "ovisiti o pojedinačnim okolnostima, o tome što se pronađe na telefonu. To je operativna odluka ljudi na terenu“. Nadodao je da ako ljudi imaju "uređaje koji mogu sadržavati obavještajne podatke, ispravno je da ih možemo zaplijeniti", ali da to ne znači da nestaje suosjećanja.

Novi zakon također uvodi kaznena djela prema kojima bi počinitelji mogli biti osuđeni na do 14 godina zatvora zbog skladištenja ili opskrbe brodskim motorima koji se koriste za dovođenje migranata u Ujedinjeno Kraljevstvo.

