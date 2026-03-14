Politička bura u Srbiji, zbog izjave 'svi su Hrvati ustaše' stiže kaznena prijava: 'Žigošu ljude'

Oporbena Stranka slobode i pravde (SSP) najavila je podnošenje kaznene prijave protiv potpredsjednika Skupštine Vojvodine Nemanje Zavišića zbog njegovog posta na Facebooku da su „svi Hrvati ustaše“, objavljenog u povodu otkazivanja koncerta Tonyja Cetinskog u novosadskoj dvorani SPENS, prenose mediji u Vojvodini.

„Nevjerojatno je koliko je Srba iznenađeno što je Hrvat (Tony Cetinski) pokazao da je ustaša. Kada ćemo više prihvatiti istinu? Možda nisu svi ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše. Nema bratstva i jedinstva. I to vam je tako“, objavio je potpredsjednik Skupštine Zavišić koji je i visoki dužnosnik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Pokrajinski zastupnik SSP-a Milan Vasiljević je javno upitao kolege iz SNS-a jesu li su opet "počeli žigosati desetine tisuća naših sugrađana, vojvođanskih Hrvata", baš kao njihovi "politički uzori devedesetih", prenio je portal „021.rs“.

Osude izjave

Zavišićevu objavu osudio je i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) i potpredsjednik Vlade Vojvodine Tomislav Žigmanov koji je u izjavi agenciji Beta rekao kako je takva izjava zastrašujuća.

Ocijenio je da se takvom izjavom „čitav jedan narod kolektivno dehumanizira najpogrdnijom oznakom i povijesno preopterećenim terminom“, te da ona kao takva „nužno zahtjeva jasnu, načelnu i civilizacijsku osudu“.

„Hrvati u Srbiji nisu nikakav politički konstrukt ni povijesna fusnota, nego zajednica ljudi sa svojim životnim pričama, radom, lojalnošću i konstruktivnim doprinosima društvu kojem pripadaju. Upravo zato je posebno bolno kada iz samog institucionalnog sistema vlasti dolaze poruke koje ih kolektivno svode na uvredljive, a neistinite stereotipe“, naveo je on za agenciju Beta.

Zapaljive izjave u Srbiji

Prema njegovim riječima, DSHV već više od godinu dana upozorava da javni prostor u Srbiji postaje sve osjetljiviji na neodmjerene i zapaljive izjave koje se, kako je naveo, često izgovaraju bez svijesti o njihovoj težini i posljedicama.

Osuda istupa visokog dužnosnika pokrajinske vlasti u Vojvodini stigla je i od predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji i saborske zastupnice Jasne Vojnić koja je u izjavi DW-u navela da ta institucija „nedvosmisleno osuđuje ovakav govor mržnje".

„Izjava u kojoj se Hrvati kolektivno tako označavaju apsolutno je neprihvatljiva i ne smije imati mjesta u javnom prostoru, a posebno ne kada dolazi od visokog pokrajinskog dužnosnika. O spornoj izjavi potpredsjednika Skupštine Vojvodine trebaju se prije svega očitovati njegovi politički kolege i institucija iz koje ta izjava dolazi", navela je Vojnić.

Prema popisu iz 2022. godine, u Srbiji živi 39.107 Hrvata, i predstavnici hrvatske zajednice ističu da njihov položaj može biti otežan govorom mržnje koji se ponavlja.

DW je upitao predsjednika Skupštine Vojvodine Balinta Juhása hoće li pokrenuti očitovanje Skupštine o Zavišićevoj izjavi i misli li da bi njegov kolega trebao snositi posljedice – ali iz njegova kabineta su poručili da nije u mogućnosti odgovoriti na pitanja jer je na službenom putu.

Objava Nenada Zavišića i osuda takvoga istupa uslijedila je nakon otkazivanja koncerta u Novom Sadu, u dvorani SPENS, pjevača Cetinskog.

Svoju odluku donio je nakon izjava članova Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora koji su priopćili da je dvorana SPENS u Novom Sadu 1991. godine služila kao sabirni logor za hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara.

