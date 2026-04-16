'PRIČEKAT ĆEMO JOŠ'

I Plenković potvrdio dobre vijesti: Ovo bi moglo razveseliti brojne Hrvate

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak

16.4.2026.
17:45
Hina
Nakon ministra gospodarstva Ante Šušnjara, i predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u četvrtak da će gorivo nakon niza poskupljenja od utorka ipak malo pojeftiniti.

"Pričekat ćemo još dva-tri dana dok burze rade i nakon toga ćemo vidjeti kakva je prava situacija. Prema ovome kako je sada, trebalo bi doći do ne baš velikog, ali ipak malog smanjenja cijena litre goriva što je jako dobro u ovim okolnostima", rekao je Plenković prilikom radnog posjeta Istarskoj županiji.

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi. 

"Ovo zasigurno nije dobra situacija, još uvijek su to jako velike cijene. Podsjećam da je prije početka rata na Bliskom istoku cijena barela nafte bila 71 dolar i to je znatno manje nego što je danas", poručio je Plenković. 

Država razmatra i druge mjere

Prethodno je tijekom dana mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka najavio i ministar Šušnjar.

Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike. Te cijene važe u dvotjednom režimu, počev od utorka.

Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate. 

Te izmjene bi prema najavi premijera Plenkovića, u Hrvatskom saboru trebale biti izglasane 30. travnja.

Hrvatska postavila i zahtjev Europskoj komisiji u vezi mogućnosti smanjivanja europskog dijela trošarina, što komisija razmatra.

Sve su to alati kojima država, uz regulaciju cijena, može utjecati na cijene goriva.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
