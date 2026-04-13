Kako se svijet nosi s krizom? Od prevoženja goriva pod pratnjom policije do skraćivanja radnog tjedna

Pod policijskom pratnjom, baš poput pravog crnog zlata. Tako se ovih dana u Irskoj prevozi gorivo iz jedine rafinerije u zemlji. Razlog su prosvjedi ogorčenih građana i prijevoznika zbog rasta cijena dizela za više od 20 posto.

Situacija je eskalirala do te mjere da goriva nedostaje na gotovo dvije trećine benzinskih postaja, a posljedice se već osjećaju u svakodnevnom životu.

“S obzirom na cijenu goriva, vjerojatno ću za dva mjeseca morati zatvoriti”, kaže Christopher Duffy iz Dublina.

Gradovi blokirani

Da je stanje ozbiljno potvrđuju i Hrvati koji ondje žive.

“Situacija u Irskoj je vrlo ozbiljna. Uz visoke cijene goriva na globalnoj razini, prosvjednici, poljoprivrednici i prijevoznici, dodatno stvaraju pritisak. Traže smanjenje poreza i nameta kako bi lakše poslovali u krizi”, kaže Lana Višević iz Dublina.

Zbog blokada, promet je u kolapsu.

“Dublin i okolni gradovi su blokirani. Ljudi podržavaju prosvjede, iako je kaos – autobusi ne voze, tramvaji su stali. Prosvjednici su se ipak uspjeli izboriti za svoj glas”, dodaje Ana-Marija Shaurya.

Vlada je zbog svega sazvala izvanredni sastanak.

Mjere diljem Europe

Dok se kriza produbljuje, europske države uvode različite mjere:

U Sloveniji je ograničenje kupnje na 50 litara po osobi dnevno

U Slovačkoj stranci na benzinskim postajama plaćaju više

U Njemačkoj je uvedeno tzv. “podnevno poskupljenje” - cijene goriva smiju rasti samo jednom dnevno, u podne

“Te mjere su neučinkovite i pokazuju da je Europa u strahu i panici. Država mora preuzeti veću ulogu i pomoći građanima”, smatra naftni stručnjak Davor Štern.

Vozači na terenu ne vide značajne promjene.

“Cijene se nisu drastično promijenile u dva tjedna, možda oko 20 centi”, kaže Belma Ramić koja putuje iz Bosne prema Njemačkoj.

Na zapadu Francuske blokirane su autoceste, a strah od otkaza sve je veći.

“Ako se ništa ne promijeni, bojimo se vala otkaza u idućim mjesecima”, kaže Charlotte Lucas iz Nantesa.

Nestašica goriva

Na nekim benzinskim postajama cijene su simbolično postavljene na 9,999 eura - što znači samo jedno: goriva nema.

“Nestašica je. Dizel je skočio na 2,59 eura”, kaže Marcel Makondo iz Lillea.

Energetska kriza ne bira kontinent. U Somaliji se cijena goriva više nego udvostručila, što direktno pogađa najranjivije.

“Prije je litra koštala 0,65 dolara, sada je 1,40”, kaže vozač tuk-tuka Ahmed Abukar Ahmed.

Problem se prelijeva i na proizvodnju hrane.

“Bez gnojiva naši usjevi neće rasti, to bi bilo pogubno za cijelu zemlju”, upozorava indijski poljoprivrednik Chand Singh Yadav.

U Bangladešu poljoprivrednici smiju kupiti samo pet litara goriva dnevno.

“Što ćemo jesti ako ne budemo mogli uzgajati rižu?”, pita se Mohammad Yusuf.

Diljem svijeta uvode se restrikcije:

Filipini su proglasili izvanredno stanje

Bangladeš ograničava rasvjetu

Pakistan smanjuje brzine na autocestama

Laos potiče rad od kuće

Šri Lanka uvodi četverodnevni radni tjedan

Egipat zatvara trgovine i ugostiteljske objekte već u 21 sat

“Ulice izgledaju kao u vrijeme pandemije”, kaže Sayed Zaama iz Kaira.

Na Novom Zelandu razmatra se model u kojem bi vozači imali dane kada ne smiju voziti, dok se Australija, koja uvozi 90 posto goriva, već suočava s lokalnim nestašicama.

“Obično bismo išli izvan grada, ali sada ostajemo kod kuće zbog cijena goriva”, kaže Elsa Ucak iz Sydneya.

Poskupljenja osjećaju i Amerikanci

Ni vozači u SAD-u nisu pošteđeni.

“Pun rezervoar koštao bi me gotovo 80 dolara, a ja nemam taj novac”, kaže vozač iz Washingtona.

Stručnjaci upozoravaju da se svijet nalazi pred dugoročnim promjenama.

“Danas više nije kao jučer, a sutrašnjica je neizvjesna. Ovo su tektonske promjene i mnoge države morat će se prilagoditi. Postoji realan strah od nestašice roba”, upozorava Davor Štern.

I dok vozači znaju da s upaljenom rezervom mogu prijeći još pedesetak kilometara, ključno pitanje je koliko dugo svijet može voziti na vlastitim rezervama.