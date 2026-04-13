FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTL DOSJE /

Kako se svijet nosi s krizom? Od prevoženja goriva pod pratnjom policije do skraćivanja radnog tjedna

Na nekim benzinskim postajama cijene su simbolično postavljene na 9,999 eura - što znači samo jedno: goriva nema

13.4.2026.
6:00
Leona Šiljeg
VOYO logo
VOYO logo

Pod policijskom pratnjom, baš poput pravog crnog zlata. Tako se ovih dana u Irskoj prevozi gorivo iz jedine rafinerije u zemlji. Razlog su prosvjedi ogorčenih građana i prijevoznika zbog rasta cijena dizela za više od 20 posto.

Situacija je eskalirala do te mjere da goriva nedostaje na gotovo dvije trećine benzinskih postaja, a posljedice se već osjećaju u svakodnevnom životu. 

“S obzirom na cijenu goriva, vjerojatno ću za dva mjeseca morati zatvoriti”, kaže Christopher Duffy iz Dublina. 

Gradovi blokirani

Da je stanje ozbiljno potvrđuju i Hrvati koji ondje žive. 

“Situacija u Irskoj je vrlo ozbiljna. Uz visoke cijene goriva na globalnoj razini, prosvjednici, poljoprivrednici i prijevoznici, dodatno stvaraju pritisak. Traže smanjenje poreza i nameta kako bi lakše poslovali u krizi”, kaže Lana Višević iz Dublina.

Zbog blokada, promet je u kolapsu. 

“Dublin i okolni gradovi su blokirani. Ljudi podržavaju prosvjede, iako je kaos – autobusi ne voze, tramvaji su stali. Prosvjednici su se ipak uspjeli izboriti za svoj glas”, dodaje Ana-Marija Shaurya.

Vlada je zbog svega sazvala izvanredni sastanak.

Mjere diljem Europe

Dok se kriza produbljuje, europske države uvode različite mjere:

  • U Sloveniji je ograničenje kupnje na 50 litara po osobi dnevno
  • U Slovačkoj stranci na benzinskim postajama plaćaju više
  • U Njemačkoj je uvedeno tzv. “podnevno poskupljenje” - cijene goriva smiju rasti samo jednom dnevno, u podne

“Te mjere su neučinkovite i pokazuju da je Europa u strahu i panici. Država mora preuzeti veću ulogu i pomoći građanima”, smatra naftni stručnjak Davor Štern.

Vozači na terenu ne vide značajne promjene.

“Cijene se nisu drastično promijenile u dva tjedna, možda oko 20 centi”, kaže Belma Ramić koja putuje iz Bosne prema Njemačkoj.

Na zapadu Francuske blokirane su autoceste, a strah od otkaza sve je veći.

“Ako se ništa ne promijeni, bojimo se vala otkaza u idućim mjesecima”, kaže Charlotte Lucas iz Nantesa.

Nestašica goriva

Na nekim benzinskim postajama cijene su simbolično postavljene na 9,999 eura - što znači samo jedno: goriva nema.

“Nestašica je. Dizel je skočio na 2,59 eura”, kaže Marcel Makondo iz Lillea.

Energetska kriza ne bira kontinent. U Somaliji se cijena goriva više nego udvostručila, što direktno pogađa najranjivije.

“Prije je litra koštala 0,65 dolara, sada je 1,40”, kaže vozač tuk-tuka Ahmed Abukar Ahmed.

Problem se prelijeva i na proizvodnju hrane. 

“Bez gnojiva naši usjevi neće rasti, to bi bilo pogubno za cijelu zemlju”, upozorava indijski poljoprivrednik Chand Singh Yadav.

U Bangladešu poljoprivrednici smiju kupiti samo pet litara goriva dnevno.

“Što ćemo jesti ako ne budemo mogli uzgajati rižu?”, pita se Mohammad Yusuf.

Diljem svijeta uvode se restrikcije:

  • Filipini su proglasili izvanredno stanje
  • Bangladeš ograničava rasvjetu
  • Pakistan smanjuje brzine na autocestama
  • Laos potiče rad od kuće
  • Šri Lanka uvodi četverodnevni radni tjedan
  • Egipat zatvara trgovine i ugostiteljske objekte već u 21 sat

“Ulice izgledaju kao u vrijeme pandemije”, kaže Sayed Zaama iz Kaira.

Na Novom Zelandu razmatra se model u kojem bi vozači imali dane kada ne smiju voziti, dok se Australija, koja uvozi 90 posto goriva, već suočava s lokalnim nestašicama.

“Obično bismo išli izvan grada, ali sada ostajemo kod kuće zbog cijena goriva”, kaže Elsa Ucak iz Sydneya.

Poskupljenja osjećaju i Amerikanci

Ni vozači u SAD-u nisu pošteđeni. 

“Pun rezervoar koštao bi me gotovo 80 dolara, a ja nemam taj novac”, kaže vozač iz Washingtona.

Stručnjaci upozoravaju da se svijet nalazi pred dugoročnim promjenama.

“Danas više nije kao jučer, a sutrašnjica je neizvjesna. Ovo su tektonske promjene i mnoge države morat će se prilagoditi. Postoji realan strah od nestašice roba”, upozorava Davor Štern. 

I dok vozači znaju da s upaljenom rezervom mogu prijeći još pedesetak kilometara, ključno pitanje je koliko dugo svijet može voziti na vlastitim rezervama.

Nestašica GorivaKrizaCijena GorivaRtl Dosje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike