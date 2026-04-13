Kako se svijet nosi s krizom? Od prevoženja goriva pod pratnjom policije do skraćivanja radnog tjedna
Pod policijskom pratnjom, baš poput pravog crnog zlata. Tako se ovih dana u Irskoj prevozi gorivo iz jedine rafinerije u zemlji. Razlog su prosvjedi ogorčenih građana i prijevoznika zbog rasta cijena dizela za više od 20 posto.
Situacija je eskalirala do te mjere da goriva nedostaje na gotovo dvije trećine benzinskih postaja, a posljedice se već osjećaju u svakodnevnom životu.
“S obzirom na cijenu goriva, vjerojatno ću za dva mjeseca morati zatvoriti”, kaže Christopher Duffy iz Dublina.
Gradovi blokirani
Da je stanje ozbiljno potvrđuju i Hrvati koji ondje žive.
“Situacija u Irskoj je vrlo ozbiljna. Uz visoke cijene goriva na globalnoj razini, prosvjednici, poljoprivrednici i prijevoznici, dodatno stvaraju pritisak. Traže smanjenje poreza i nameta kako bi lakše poslovali u krizi”, kaže Lana Višević iz Dublina.
Zbog blokada, promet je u kolapsu.
“Dublin i okolni gradovi su blokirani. Ljudi podržavaju prosvjede, iako je kaos – autobusi ne voze, tramvaji su stali. Prosvjednici su se ipak uspjeli izboriti za svoj glas”, dodaje Ana-Marija Shaurya.
Vlada je zbog svega sazvala izvanredni sastanak.
Mjere diljem Europe
Dok se kriza produbljuje, europske države uvode različite mjere:
- U Sloveniji je ograničenje kupnje na 50 litara po osobi dnevno
- U Slovačkoj stranci na benzinskim postajama plaćaju više
- U Njemačkoj je uvedeno tzv. “podnevno poskupljenje” - cijene goriva smiju rasti samo jednom dnevno, u podne
“Te mjere su neučinkovite i pokazuju da je Europa u strahu i panici. Država mora preuzeti veću ulogu i pomoći građanima”, smatra naftni stručnjak Davor Štern.
Vozači na terenu ne vide značajne promjene.
“Cijene se nisu drastično promijenile u dva tjedna, možda oko 20 centi”, kaže Belma Ramić koja putuje iz Bosne prema Njemačkoj.
Na zapadu Francuske blokirane su autoceste, a strah od otkaza sve je veći.
“Ako se ništa ne promijeni, bojimo se vala otkaza u idućim mjesecima”, kaže Charlotte Lucas iz Nantesa.
Nestašica goriva
Na nekim benzinskim postajama cijene su simbolično postavljene na 9,999 eura - što znači samo jedno: goriva nema.
“Nestašica je. Dizel je skočio na 2,59 eura”, kaže Marcel Makondo iz Lillea.
Energetska kriza ne bira kontinent. U Somaliji se cijena goriva više nego udvostručila, što direktno pogađa najranjivije.
“Prije je litra koštala 0,65 dolara, sada je 1,40”, kaže vozač tuk-tuka Ahmed Abukar Ahmed.
Problem se prelijeva i na proizvodnju hrane.
“Bez gnojiva naši usjevi neće rasti, to bi bilo pogubno za cijelu zemlju”, upozorava indijski poljoprivrednik Chand Singh Yadav.
U Bangladešu poljoprivrednici smiju kupiti samo pet litara goriva dnevno.
“Što ćemo jesti ako ne budemo mogli uzgajati rižu?”, pita se Mohammad Yusuf.
Diljem svijeta uvode se restrikcije:
- Filipini su proglasili izvanredno stanje
- Bangladeš ograničava rasvjetu
- Pakistan smanjuje brzine na autocestama
- Laos potiče rad od kuće
- Šri Lanka uvodi četverodnevni radni tjedan
- Egipat zatvara trgovine i ugostiteljske objekte već u 21 sat
“Ulice izgledaju kao u vrijeme pandemije”, kaže Sayed Zaama iz Kaira.
Na Novom Zelandu razmatra se model u kojem bi vozači imali dane kada ne smiju voziti, dok se Australija, koja uvozi 90 posto goriva, već suočava s lokalnim nestašicama.
“Obično bismo išli izvan grada, ali sada ostajemo kod kuće zbog cijena goriva”, kaže Elsa Ucak iz Sydneya.
Poskupljenja osjećaju i Amerikanci
Ni vozači u SAD-u nisu pošteđeni.
“Pun rezervoar koštao bi me gotovo 80 dolara, a ja nemam taj novac”, kaže vozač iz Washingtona.
Stručnjaci upozoravaju da se svijet nalazi pred dugoročnim promjenama.
“Danas više nije kao jučer, a sutrašnjica je neizvjesna. Ovo su tektonske promjene i mnoge države morat će se prilagoditi. Postoji realan strah od nestašice roba”, upozorava Davor Štern.
I dok vozači znaju da s upaljenom rezervom mogu prijeći još pedesetak kilometara, ključno pitanje je koliko dugo svijet može voziti na vlastitim rezervama.