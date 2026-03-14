FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UDARIO U OGRADU /

Troje mladih ozlijeđeno u stravi na A1, vozač (19) u teškom stanju nakon slijetanja s autoceste

×
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

S njim su u trenutku nesreće u vozilu bila dvojica 22-godišnjaka koji su lakše ozlijeđeni

14.3.2026.
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

U teškoj prometnoj nesreći u petak navečer na autocesti A1 na području Karlovca teško je ozlijeđen 19-godišnji vozač, a lakše ozlijeđeni njegovi suputnici, izvijestila je karlovačka policija u subotu. 

Nesreća se dogodila u 23.32 sati, a svemu je, prema prvim informacijama, kumovala neprilagođena brzina. 

Za volanom automobila splitskih registracija bio je tinejdžer (19) koji u blagom lijevom zavoju nije prilagodio brzinu. Zbog toga je, stoji u priopćenju policije, iz desne prometne trake prešao u lijevu, a onda naglo u zanošenju prešao u desno preko cijele kolničke trake i udario u odbojnu ogradu i prometni znak. Zatim je udario u žičani ogradu vanjskoj pojasa autoceste i zaustavio se u raslinju. 

S njim su u trenutku nesreće u vozilu bila dvojica 22-godišnjaka koji su lakše ozlijeđeni. 

Zbog izazivanja prometne nesreće, vozaču će biti izdan prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu će biti proslijeđeno izvješće. 

NesreĆaAutocestaA1KarlovacCrna Kronika
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike