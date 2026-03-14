Troje mladih ozlijeđeno u stravi na A1, vozač (19) u teškom stanju nakon slijetanja s autoceste

U teškoj prometnoj nesreći u petak navečer na autocesti A1 na području Karlovca teško je ozlijeđen 19-godišnji vozač, a lakše ozlijeđeni njegovi suputnici, izvijestila je karlovačka policija u subotu.

Nesreća se dogodila u 23.32 sati, a svemu je, prema prvim informacijama, kumovala neprilagođena brzina.

Za volanom automobila splitskih registracija bio je tinejdžer (19) koji u blagom lijevom zavoju nije prilagodio brzinu. Zbog toga je, stoji u priopćenju policije, iz desne prometne trake prešao u lijevu, a onda naglo u zanošenju prešao u desno preko cijele kolničke trake i udario u odbojnu ogradu i prometni znak. Zatim je udario u žičani ogradu vanjskoj pojasa autoceste i zaustavio se u raslinju.

S njim su u trenutku nesreće u vozilu bila dvojica 22-godišnjaka koji su lakše ozlijeđeni.

Zbog izazivanja prometne nesreće, vozaču će biti izdan prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu će biti proslijeđeno izvješće.

