REŽAO I LAJAO /

Pas zatočio obitelj u hotelu, otac usred noći zvao policiju: 'Agresivan je, pokazuje zube'

Pas zatočio obitelj u hotelu, otac usred noći zvao policiju: 'Agresivan je, pokazuje zube'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Mješancu su dali brnjicu i stavili ga na povodac, a potom ga prevezli u sklonište za životinje

5.1.2026.
11:09
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Tročlana obitelj iz Njemačke u subotu navečer morala je pozvati policiju nakon što ih je njihov pas "zatočio" u hotelu u staroj gradskoj jezgri Münchena, objavio je Fenix.

Pas je lajao, režao i fizički blokirao izlaz iz hotelske sobe, a obitelj nije mogla napustiti prostoriju. Otac (35) oko 23.30 sati okrenuo je broj za hitne slučajeve i prijavio da se pas, inače mješanac njemačkog ovčara i labradora, ponaša izrazito agresivno.

Glasnogovornica policije navela je da je razlog neobičnog ponašanja bila takozvana "ofenzivna obrana resursa". Riječ je o stanju koje se kod pasa može pojaviti kada štite predmete ili tvari koje smatraju važnima, poput hrane i igračaka, ali čak i izmeta i povraćenog sadržaja. U konkretnom slučaju, pas je povratio ispred vrata sobe. Potom se postavio ispred njih, počeo lajati i pokazivati zube. 

Više ophodnji na terenu 

Na teren je stiglo više policijskih ophodnji, a dramu je okončao policijski vodič pasa, koji je uz pomoć službenog psa smirio životinju. Mješancu su dali brnjicu i stavili ga na povodac, a potom ga prevezli u sklonište za životinje. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se psi u stresnim i neuobičajenim situacijama mogu ponašati nepredvidivo. Na vlasnike apeliraju da u tim slučajevima potraže stručnu pomoć i osiguraju sigurnost prisutnih.  

POGLEDAJTE VIDEO: Što ne pronađe čovjek, nanjušit će pas! Pogledajte Arnes u potrazi za opasnom pirotehnikom

