Čopor lutalica ubio dijete (3): 'Krenuo je baki, a onda ga je zgrabilo 20-30 pasa'

Čopor pasa lutalica napao je i ubio trogodišnje dijete u rumunjskom gradu Mărășești, a mještani se nakon stravičnog slučaja boje izaći iz svojih kuća.

"Dijete je prošlo i psi su ga zgrabili. Kad je susjed otišao vidjeti, zatekao je mrtvo dijete. Bilo je 20 ili 30 pasa", ispričao je stanovnik lokalnim medijima.

Mještani tvrde da su vlastima podnijeli na desetke pritužbi zbog problema lutalica.

Trogodišnje dijete navodno je napustilo dom bez znanja roditelja jer je željelo otići kod bake. No, tamo nikada nije stiglo jer su ga napali psi lutalice.

Upozoravali na problem

Kada ga je uočio mještanin, već je bilo prekasno.

"Dijete je htjelo otići baki, ali nije uspjelo jer su ga psi odnijeli. Ne znamo kako su ga dovukli ovdje", dodala je jedna žena.

Mještani navode da tim područjem svakodnevno luta dvadesetak pasa bez vlasnika, neki su već ranije radili probleme. Posebno su ogorčeni jer su se već obratili nadležnima oko problema. Djeca, ističu, ne mogu ići u školu zbog opasnosti.

"Nijedan roditelj ne želi ovako izgubiti svoje dijete. Naše se igra u dvorištu i sada smo u strahu", dodala je druga.

Dva dana nakon tragedije, gradonačelnik tvrdi da je s ulica maknuto gotovo 70 pasa lutalica.

Stručnjaci su upozorili da lutalice napadaju u čoporima, posebno kada su gladni i dugo bez hrane. "Postaju vrlo opasni jer love u čoporima, oslanjaju se jedni na druge i ponašaju kao u prirodi", objasnio je veterinar Cornel Gingăraşu.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija zapošljava: Bitno je da nije agresivan, ali ni bojažljiv i da hoće raditi... I da je pas