Napao mladića i zapalio mu auto pa se okomio na ženu (50): Brutalno ju je pretukao

Mladić (25) sa šireg koprivničkog područja uhićen je nakon stravičnog napada u kojem je ozlijedio drugog mladića (27) i zapalio mu automobil te teško ozlijedio ženu (50).

Sve se, prema navodima policija, dogodilo kasno navečer u subotu u dvorištu kuće kada je fizički napao 27-godišnjaka. Nakon toga mu je oštetio, pa zapalio automobil.

U sukobu je sudjelovala i 50-godišnjakinja kojoj je drvenim predmetom nanio teške ozljede.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede, tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je koprivničko-križevačka policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj trojac je brutalno pretukao mladića u Poreču: Pogledajte kako su stigli na Sud