HOROR U KOPRIVNICI

Napao mladića i zapalio mu auto pa se okomio na ženu (50): Brutalno ju je pretukao

Napao mladića i zapalio mu auto pa se okomio na ženu (50): Brutalno ju je pretukao
Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

U sukobu je sudjelovala i 50-godišnjakinja kojoj je drvenim predmetom nanio teške ozljede

6.10.2025.
9:55
Dunja Stanković
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
Mladić (25) sa šireg koprivničkog područja uhićen je nakon stravičnog napada u kojem je ozlijedio drugog mladića (27) i zapalio mu automobil te teško ozlijedio ženu (50). 

Sve se, prema navodima policija, dogodilo kasno navečer u subotu u dvorištu kuće kada je fizički napao 27-godišnjaka. Nakon toga mu je oštetio, pa zapalio automobil. 

U sukobu je sudjelovala i 50-godišnjakinja kojoj je drvenim predmetom nanio teške ozljede. 

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede, tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je koprivničko-križevačka policija. 

