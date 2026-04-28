Heroj upoznao heroja: Malom Borni se ostvario san, ono što je dobio pamtit će cijeli život

Mali Borna je veliki borac, a ovo iznenađenje će pamtiti zauvijek. "On je izletio. Nije me uopće skužio, ja kažem Bornaaa! A on u šoku: 'Spidey'", prepričava nam vatrogasac i Spider-Man Maximilian Bindernagel.

Bornu smo upoznali tijekom božićnog darivanja Udruge Nikola Bastaić u KBC-u Zagreb. Nakon teške borbe s tumorom, dječak se napokon vratio kući i njegovi nalazi sada su dobri.

"Bilo je preslatko! Kad sam mu dao svoju masku, malo je sramežljiv pa je bilo 'Sretan sam'. Baš je micica slatka. Meni je samo drago da je on u tih 15 minuta zaboravio da je uopće bolestan", dodaje Bindernagel.

Da djeca zaborave na bolest, misija je čovjeka iza maske. Prema zanimanju, on je velikogorički vatrogasac, a u duši Spider-man.

Posebna maska za malog heroja

A sada je i Borna, kao pravi heroj, dobio svoju masku. Izradio ju je mladi poduzetnik iz Vinkovaca na svom 3D printeru.

"Ni u jednom trenutku nije bilo da će se maska prodavati, nego je bila samo za podjelu", pojašnjava vlasnik tvrtke za 3D printanje Andrej Šijaković.

Ostvarenje sna malog Borne, omogućila je Udruga "Nikola Bastaić" koja nosi ime čovjeka koji je godinama darivao djecu u bolnicama. Ondje gdje je on morao stati, njegova supruga Jasenka Bastaić - hrabro nastavlja.

"S obzirom na cjelokupnu moju situaciju, taj osmijeh djece i njihovih roditelja kad se zahvale - to je nešto što me gura dalje naprijed da se trudim da i dalje uspijevam s udrugom i takvim akcijama", govori Jasenka.

Među brojnim malim herojima diljem Hrvatske, nije bilo lako odabrati samo jednog koji će dobiti ovu masku.

"Osam ljudi slali su mi njegove slike gdje je on u Spiderman pidžami, maske razne, za maškare je također bio Spiderman, nisam imao druge opcije nego da to ide baš njemu", naglašava Šijaković.

A vatrogasac u odijelu Spider-Mana dodaje da bi svima pomogli da mogu. "U duši su svi oni Spidermani i nadam se da će biti veliki jednog dana da dobijem nasljednika", zaključuje.

Uz hrabrost dječaka Borne, Spidermanova želja će se, vjerujemo i ostvariti.